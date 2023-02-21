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喬州與聯邦 簽署布倫瑞克港擴建計畫

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬治亞州港務局和聯邦機構已經簽署協議，將擴建布倫瑞克港。(喬州港務局網站)
喬治亞州港務局和聯邦機構已經簽署協議，將擴建布倫瑞克港。(喬州港務局網站)

喬治亞州港務局(Georgia Ports Authority)與聯邦機構已經簽署了一項大規模協議，將擴建該州經營的布倫瑞克港(Brunswick)。

港務局首席執行官林奇 (Griff Lynch)日前與陸軍工程兵團(Army Corps of Engineers)簽署了一項協議，將拓寬和加深部分航道，騰出空間讓大型貨船能夠駛入布倫瑞克港。

據「布倫瑞克新聞」(Brunswick News)報導，該協議允許陸軍部隊開始該計畫的設計和工程工作，並最快在2024年12月開始擴建。

去年，布倫瑞克港運送了超過65萬1000台汽車和其他重型機械。林奇表示，一旦現代汽車在喬州沙凡納(Savannah)以西的新工廠開始投產，每年可生產多達50萬輛電動車，這一數字應該會增加。

港務局還投資2.47億元升級該港的碼頭和儲放區，該港原先的70萬輛車容量將可再翻一倍。未來布倫瑞克港還需要處理更多的雜貨貨物，例如港口官員計畫從沙凡納港轉移木材、鋼鐵和紙張，以便它可以著重在處理零售貨物和其他裝在海運貨櫃中的貨物。

布倫瑞克港位於喬州東南角，距離沙凡納港約80哩，是喬州港務局營運的四個港口之一。

喬州 汽車 喬治亞州

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