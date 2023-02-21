我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加汽油漲 天氣變暖民眾出行增加 估再上揚

中國38歲「國寶級童星」陳晨傳驟逝 好友悲痛證實

北卡台鄉會 2023系列活動出爐

記者王明心／北卡羅來納州報導

北卡台灣同鄉會2023年由年輕人吳佳穆擔任會長，他表示，經理事會討論後，今年預訂推出以下活動：

•二二八紀念會：將於2月26日(周日)下午1時30分至3時舉行，將推出音樂節目，並播放台灣解嚴後第一部有關二二八事件電影「悲情城市」的評論影片。此片為台灣在國際威尼斯影展首度奪得金獅獎。地點：9266 Chapel Hill Rd, Cary, NC 27513。

•電影觀賞並與導演對話：3月22日(周三)晚上7時30分在北卡大學的Nelson Mandela Auditorium，放映榮獲2021年台灣國際女性影展首獎，並入圍金馬獎最佳紀錄片的「給阿媽的一封信」（A Letter to A'Ma)。放映後，導演陳慧齡將與觀眾互動對話。地點：301 Pittsboro St, Chapel Hill, NC 27516。

•春季郊遊烤肉：4月8日(周六)早上在凱瑞的Umstead州立公園健行，中午在2號野餐亭烤肉。地點：2100 N Harrison Ave., Cary, NC 27513。

•肉粽節：6月17日(周六)中午在Harold D. Ritter公園吃粽子。地點：301 W Lochmere Dr., Cary, NC 27518。

•東南區台灣人夏令會：7月7日至9日在喬治亞州山區小鎮Helen的度假旅館舉行。

•中秋節：9月30日(周六)將賞月吃月餅，地點時間再行通知。

二二八事件 導演 電影

上一則

中西部客家會年會3月11日登場 即起報名

下一則

路怒剎車釀3車禍 新州男被控危害他人

延伸閱讀

南卡擬讓北卡、喬州學生 享州內大學生學費

南卡擬讓北卡、喬州學生 享州內大學生學費
北卡溫華中校春晚 華人齊聚慶新春

北卡溫華中校春晚 華人齊聚慶新春
北卡維克郡傳槍枝威脅 6校封鎖

北卡維克郡傳槍枝威脅 6校封鎖
網路隱私法 北卡、喬州排名倒數

網路隱私法 北卡、喬州排名倒數
北卡三會聯迎兔年 350人齊慶新春

北卡三會聯迎兔年 350人齊慶新春
北卡兩黨官員拜年 齊聲肯定華人貢獻

北卡兩黨官員拜年 齊聲肯定華人貢獻

熱門新聞

13日晚間據報槍手在校園濫射後，全副武裝的警察衝進密西根州大校舍。(美聯社)

密州大爆發校園槍擊 3死5傷 槍手自殺身亡

2023-02-14 00:49
一名疑尋短的伊州母親帶著五歲兒子，從尼加拉瀑布跳下。(Getty Images)

伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷

2023-02-17 09:11
浪漫詐騙近年越來越多，詐騙集團透過網站、Ａpp假扮網路戀人藉以騙財。（KHOU）

「浪漫詐騙」遍及多州 28歲女獲利320萬元

2023-02-18 09:35
新型犯罪手法，公寓遭故意停電，女子到室外查電箱，險遭擄走。(CPS Energy臉書)

半夜只有她家停電 德州女外出查看險遭綁架

2023-02-14 18:29
德州艾爾帕索動物庇護所剛被領養狗貝莉，自己走回庇護所。(艾爾帕索動物庇護所)

3歲狗逃離新家 跋涉3天回動物庇護所 吃飽喝足呼呼大睡

2023-02-20 15:16
將在Washington Avenue上開業的Benny Chows。（Berg Hospitality提供）

休士頓新開中餐館 有「貶低華裔」之嫌

2023-02-12 11:36

超人氣

更多 >
您能找出圖中錯誤嗎？這一題考倒數十萬網友

您能找出圖中錯誤嗎？這一題考倒數十萬網友
雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴

雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴
這8種商品 在山姆俱樂部買比好市多更划算

這8種商品 在山姆俱樂部買比好市多更划算
頂流明星「一問三不知」遭央視暗批：絕望的文盲

頂流明星「一問三不知」遭央視暗批：絕望的文盲
亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半

亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半