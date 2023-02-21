北卡台鄉會 2023系列活動出爐

北卡台灣同鄉會2023年由年輕人吳佳穆擔任會長，他表示，經理事會討論後，今年預訂推出以下活動：

•二二八紀念會：將於2月26日(周日)下午1時30分至3時舉行，將推出音樂節目，並播放台灣解嚴後第一部有關二二八事件電影 「悲情城市」的評論影片。此片為台灣在國際威尼斯影展首度奪得金獅獎。地點：9266 Chapel Hill Rd, Cary, NC 27513。

•電影觀賞並與導演 對話：3月22日(周三)晚上7時30分在北卡大學的Nelson Mandela Auditorium，放映榮獲2021年台灣國際女性影展首獎，並入圍金馬獎最佳紀錄片的「給阿媽的一封信」（A Letter to A'Ma)。放映後，導演陳慧齡將與觀眾互動對話。地點：301 Pittsboro St, Chapel Hill, NC 27516。

•春季郊遊烤肉：4月8日(周六)早上在凱瑞的Umstead州立公園健行，中午在2號野餐亭烤肉。地點：2100 N Harrison Ave., Cary, NC 27513。

•肉粽節：6月17日(周六)中午在Harold D. Ritter公園吃粽子。地點：301 W Lochmere Dr., Cary, NC 27518。

•東南區台灣人夏令會：7月7日至9日在喬治亞州山區小鎮Helen的度假旅館舉行。

•中秋節：9月30日(周六)將賞月吃月餅，地點時間再行通知。