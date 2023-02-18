為何房東要強制房客購買租房保險？

作者專業保險經紀人Belinda Shu

租客 購買租房保險 (renter)對房東 有五大好處：

1.降低責任風險：意外火災是頭號索賠險種(最不受歡迎的一種)，如果租戶有責任，他們的租客保單對損失的涵蓋將高達其投保限額。房東因此省去了房東保險的自付款部分，避免了最不樂見的房產索賠記錄。

2.涵蓋了額外的生活費用：如果隔壁公寓的火災或水災導致租戶無法繼續留住當前的寓所，房東保險也不會支付租客額外的生活費用，如受災的租客遷出後支付更高的住宿費用。

3.降低保費：商業保險中，支付較少的損失，可能等同於較低的保費。如果有多處投資房產，長遠上看，較少的索賠，可以保持較低的保費。

4.吸引更好的租戶：租客保險建立起租戶意識和責任感，最終使他們更好的租戶。譬如，租客自付防盜/防火系統，房東的房產也得到了一定的保護。

5.減少頭痛：和許多租客認定的相反的是，房東保險不涵蓋承租人的財物，如租客財物發生盜竊遺失，房東可以規避責任.

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請注意：以上資訊不應該解讀為稅務，法律或財務方面的建議。本文由第三方人Belinda舒 (Belinda Shu Agency INC) 提供。如果您需要汽車、房屋、商業和人壽保險，請聯繫Belinda舒保險代理處770-280-4350。 Belinda Shu 保險代理處是AMFAM在喬治亞州最大的保險代理處。累積了豐富的經驗，為您選擇最合適的保單。