亞城台美學校慶元宵 恢復放天燈

學生們在台美學校前廣場施放天燈。(台美學校提供)

為宣揚台灣傳統民俗節慶文化活動，亞特蘭大 台美學校日前舉辦了春節暨元宵節 慶祝活動。校長鄒宏熙在活動中發放紅包，讓參與的學生體驗年節習俗，並歡度佳節。

台灣新北市的平溪每年元宵都會舉辦放天燈活動，吸引許多遊客共襄盛舉，甚至不少國際媒體都將「平溪天燈節」評為一生中一定要參與的經典節慶。

台美學校在新冠病毒疫情 爆發前，就開始仿效新北市舉辦放天燈活動，目的就是要讓此活動在亞特蘭大也能成為經典。

學生正在製作天燈。(台美學校提供)

受疫情影響，該校2020年間改為網路視訊上課，這項活動因此停辦了三年，現在疫情趨緩，台美學校決定藉舉辦春節暨元宵節慶祝活動同時，恢復放天燈活動。

這次活動邀請到駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍和亞特蘭大華僑文教服務中心主任歐宏偉到場同歡。活動由台美學生鼓隊以精湛擊鼓表演揭開序幕，當天現場還有多個文化攤位，讓老師們教導學生寫春聯、做燈籠、摺紙等。當然重頭戲就是教導每名學生親手製作天燈，並在學校前廣場施放。

王翼龍(右)親筆於天燈上為台美學校祈福。(台美學校提供) 王翼龍處長(右一)及鄒宏熙校長(右二)發紅包給參與活動的學生們。(台美學校提供)

鄒宏熙表示，天燈的歷史非常悠久，最初是打仗時的工具。大約2000多年前，諸葛孔明被敵軍俘虜時，就曾在紙燈籠上綁著求救訊息。數百年前的平溪地區，非常不平靜，為了躲避土匪，人們會逃進山中避難，也是藉由放天燈來通風報信，後來人們施放天燈，也增添祝福的意義。