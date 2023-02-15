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亞城前警員 涉少女命案被捕

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
前多拉維爾警員布來恩(Miles Bryant)，被控隱瞞莫拉來斯(Susana Morales)的死亡而遭解職並逮捕。(谷內郡警長辦公室)
前多拉維爾警員布來恩(Miles Bryant)，被控隱瞞莫拉來斯(Susana Morales)的死亡而遭解職並逮捕。(谷內郡警長辦公室)

亞特蘭大地區一名少女去年7月失蹤，直到日前才發現屍體。一名前多拉維爾市(Doraville)警員13日被控隱瞞該少女的死亡，而遭解職並逮捕。

22歲的前多拉維爾警員布來恩(Miles Bryant)，被控隱瞞16歲的莫拉來斯(Susana Morales)的死亡，並且對此撒謊。

家屬說，去年7月26日晚上，莫拉來斯在晚上9時40分給媽媽發了簡訊，說正在回家的路上。而根據她手機上的應用程式，她當晚10時7分左右從Windscape Village Lane沿著Singleton Road的方向行走。調查人員稱，約在晚間10時21分至26分時，她應該上了某台車，訊號顯示她在Oak Loch Trace和Steve Reynolds Boulevard附近。之後莫拉來斯再也沒有音訊。

今年2月6日，有民眾報案說在Drowning Creek與巴羅郡(Barrow)交界的森林中發現人類遺骸。後經谷內郡(Gwinnett)法醫辦公室檢測，證實屍體就是莫拉來斯。該地點距離她最後出現的地方大約20哩。

根據Fox5報導，布來恩的逮捕令顯示，官員聲稱他住在靠近莫拉來斯最後被看見的Windscape Village Lane附近，並將其赤裸的屍體扔在了樹林裡。逮捕令中還提到，警方懷疑布來恩犯有強姦、謀殺和其他重罪，儘管他目前尚未被指控有這些罪行。

布來恩目前面臨隱瞞他人死亡和虛報犯罪的指控。在逮捕令中，警方指控他謊報車輛被闖入以及謊報槍枝被盜。

谷內郡警方發言人Hideshi Valle在受訪時表示，無論嫌犯是誰，該郡警方決心調查，發掘所有事實和訊息，以伸張正義。

多拉維爾市13日晚發表聲明，稱已經解雇布來恩，聲明中說，「多拉維爾市於13日下午接到通知，一名前警官因莫拉來斯失踪和謀殺的案件而被谷內郡警察局發出逮捕令。多拉維爾市及其警局正在全力配合調查。我們並為受害者的家人和朋友，以及所有受此案影響的人祈禱。」

谷內郡法醫尚在確認莫拉來斯的死因。

目前，調查人員尚未說明莫拉來斯和布來恩特是否認識。官員在逮捕令中，稱兩人並無關係。

此案初步聽證會將在兩到四周後舉行。

警方呼籲任何有此案訊息要分享者，撥打(770)513-5300谷內郡警局；或撥打(404)577-TIPS(8477)，聯繫大亞特蘭大消滅犯罪熱線，來電者可匿名。

自去年7月起失蹤的少女莫拉來斯(Susana Morales)。她的屍體於2月6...
自去年7月起失蹤的少女莫拉來斯(Susana Morales)。她的屍體於2月6日被發現。(谷內郡警察局)

亞特蘭大 警察 檢測

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