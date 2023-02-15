亞城前警員 涉少女命案被捕

前多拉維爾警員布來恩(Miles Bryant)，被控隱瞞莫拉來斯(Susana Morales)的死亡而遭解職並逮捕。(谷內郡警長辦公室)

亞特蘭大 地區一名少女去年7月失蹤，直到日前才發現屍體。一名前多拉維爾市(Doraville)警員13日被控隱瞞該少女的死亡，而遭解職並逮捕。

22歲的前多拉維爾警員布來恩(Miles Bryant)，被控隱瞞16歲的莫拉來斯(Susana Morales)的死亡，並且對此撒謊。

家屬說，去年7月26日晚上，莫拉來斯在晚上9時40分給媽媽發了簡訊，說正在回家的路上。而根據她手機上的應用程式，她當晚10時7分左右從Windscape Village Lane沿著Singleton Road的方向行走。調查人員稱，約在晚間10時21分至26分時，她應該上了某台車，訊號顯示她在Oak Loch Trace和Steve Reynolds Boulevard附近。之後莫拉來斯再也沒有音訊。

今年2月6日，有民眾報案說在Drowning Creek與巴羅郡(Barrow)交界的森林中發現人類遺骸。後經谷內郡(Gwinnett)法醫辦公室檢測 ，證實屍體就是莫拉來斯。該地點距離她最後出現的地方大約20哩。

根據Fox5報導，布來恩的逮捕令顯示，官員聲稱他住在靠近莫拉來斯最後被看見的Windscape Village Lane附近，並將其赤裸的屍體扔在了樹林裡。逮捕令中還提到，警方懷疑布來恩犯有強姦、謀殺和其他重罪，儘管他目前尚未被指控有這些罪行。

布來恩目前面臨隱瞞他人死亡和虛報犯罪的指控。在逮捕令中，警方指控他謊報車輛被闖入以及謊報槍枝被盜。

谷內郡警方發言人Hideshi Valle在受訪時表示，無論嫌犯是誰，該郡警方決心調查，發掘所有事實和訊息，以伸張正義。

多拉維爾市13日晚發表聲明，稱已經解雇布來恩，聲明中說，「多拉維爾市於13日下午接到通知，一名前警官因莫拉來斯失踪和謀殺的案件而被谷內郡警察 局發出逮捕令。多拉維爾市及其警局正在全力配合調查。我們並為受害者的家人和朋友，以及所有受此案影響的人祈禱。」

谷內郡法醫尚在確認莫拉來斯的死因。

目前，調查人員尚未說明莫拉來斯和布來恩特是否認識。官員在逮捕令中，稱兩人並無關係。

此案初步聽證會將在兩到四周後舉行。