喬州法官下令 可公布川普選舉調查部分報告

喬治亞州富頓郡高等法院法官麥克伯尼(Robert McBurney)13日下令，在富郡檢察官 完成2020年喬州 選舉干擾的調查前，不能公開該郡大陪審團的大部分最終報告，但他允許公開該報告的引言、結論與第八部分內容，該報告包含了前總統川普 及其盟友為推翻喬州2020年大選失利所做諸多動作的調查。

麥克伯尼說，關於誰應不應該被起訴的任何建議目前都將保密，以保護其正當程序權利。

麥克伯尼的命令是在聽取檢察官論點後的三周所發布。檢察官敦促在其決定指控之前對該報告保密，但媒體組織聯盟則敦促他們發布該報告。

此次報告是特別大陪審團花了約七個月的時間聽取證詞得出，其中包括川普的盟友，如律師朱利安尼(Rudy Giuliani)和南卡羅來納州參議員格雷姆(Lindsey Graham)；以及喬州官員，包括州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)和州長坎普(Brian Kemp)。

麥克伯尼寫道，該報告包括對富頓郡(Fulton)地方檢察官威利斯(Fani Willis)的建議，包括「關於應該(或不應該)起訴誰的名冊，以及與喬州2020年大選的行為(和後果)有關的原因」。特別大陪審團無權提出起訴，最終將由威利斯決定是否向普通大陪審團尋求起訴。

在1月24日的聽證會上，威利斯表示其起訴決定「迫在眉睫」，但並未詳細說明。

川普上個月告訴美聯社，他「絕對沒有做錯任何事」。他非常有信心自己不會被起訴。

在1月份的聽證會上，威利斯反對立即發布報告，稱這可能侵犯潛在被告的權利，並對可能遭起訴者產生負面影響。「為確保每個人都得到公平對待，現在發布這份報告是不合適的，」威利斯在聽證會上說。

包括美聯社在內的一些新聞機構則主張立即完整發布該報告，稱公眾對該報告的興趣「非比尋常」。

雖然此案的特別大陪審團按照法律閉門運作，但與其工作相關的公開法庭文件和聽證會則向報告內的主題提供了一些資訊。其中包括：

●川普和其盟友在2020年大選後給喬州官員打的電話。

●16名喬州共和黨人在2020年12月簽署了一份證書，謊稱川普贏得了該州選舉，並聲稱他們是該州「正式當選和合格的選舉人」。

●2020年12月在喬州議會舉行的州議員會議期間對選舉舞弊的虛假指控。

●川普盟友聘請的團隊從咖啡郡(Coffee)農村的選舉設備中複製數據和軟體。

●據指稱有人試圖向富頓郡選務人員Ruby Freeman施加壓力，迫使其承認不存在的選舉舞弊。

●2021年1月，亞特蘭大的一名聯邦檢察官突然辭職。