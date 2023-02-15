北卡州大又見學生輕生 本學年累計8死

北卡州大發生本學年第八起學生死亡事件。(記者王明心／攝影)

北卡 州立大學(NC State University)一名大學部學生，11日在學生宿舍Sullivan Hall自殺，這是該校本學年第八起學生死亡事件。校長伍德森(Randy Woodson)呼籲學生多多利用學校提供的諮詢資源和精神支持體系，確保心理健康 。

該校上學期有五起學生死亡事件，其中一名學生在校外去世，其他四名自殺。這學期先前也有一名大學生以及一名研究生去世，經警方認定這兩人死於自然原因。

11日的女學生則明顯死於自殺。該校警察 局正在調查這起死亡事件，目前判定並非他殺(foul play)。待屍檢和毒理學測試完成後，將會發布進一步報告。

伍德森在寫給全校師生的信中表示，這些悲劇令人難以承受，請正在掙扎的同學要與朋友、教職員工、朋友、家人、信任的人談談。學校除了有諮詢中心和輔導員提供保密服務，還有龐大的校外精神衛生保健提供網。他說，學校是個互相照顧的族群，力促學生不要孤軍奮戰。

該校諮詢中心也提醒同學，無論是自己或認識的人，若有難以處理的心理狀態，可24小時撥打(919)515-2423，聯繫諮詢中心。如果處於危機情況並需要立即幫助，撥打全國預防自殺生命線988。如果遇到危及生命的緊急情況，撥打911。

上學期在第三個學生自殺後，學校每個月推出健康日(Wellness Day)，不但當天停課，還提供免費的瑜伽、著色、手工藝、散步、攀岩、喝茶、玩電子遊戲等活動讓學生自由參加。這個月的健康日是16日，學校鼓勵學生好好利用健康日來休息、療癒、放鬆身心。