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名古屋大學美國校區 落腳北卡州大

記者王明心／北卡羅來納州報導
日本國立名古屋大學和北卡州大達成協議，設立美國校區。(北卡州大官網)
日本國立名古屋大學和北卡州大達成協議，設立美國校區。(北卡州大官網)

為加強兩校合作，日本國立名古屋大學(Nagoya University)與北卡州立大學(NC State University)簽署新協議，將在北卡州大的百年校區(Centennial Campus)設立美國校區。兩校也將建立新的雙學位項目、擴大學生交流、與行業合作夥伴的聯合教師研究規模，並為兩校學生提供全球實習機會。

名古屋大學是日本七所著名的「帝國」大學之一，擁有1萬7000名全日制學生，其中包括2000名國際學生和1700名教職員工。名古屋大學在2021年世界大學學術排名中名列全球第84位。

州大校長伍德森(Randy Woodson)表示，該校致力於改善北卡和世界公民的生活品質，推進與如名古屋大學這樣的全球夥伴的深入合作。

兩校的合作夥伴關係已長達10年，期間北卡州大接待了來自名古屋大學的十幾個學生群體，也在校園內以及新冠疫情期間進行在線課程。州大還通過留學和研究交流項目，將學生送到名古屋大學就讀。這項新協議將加强兩所大學學生的體驗式教育，並為教師提供研究和文化機會。名古屋大學全球校區還將擴大兩大學在教師研究、學生教育和技術創新方面的合作。

此協議是透過名古屋大學技術合作公司(NU Tech)推動促成。該公司是由名古屋大學在三角科研區創立的非營利組織，致力開發與美國工業界和學術界合作夥伴的合作機會，主要職責包括技術轉讓活動、大學與行業的外展和談判、教育計畫規畫和學生招募。該組織上個月慶祝在北卡成立15周年，會中確定合作協議，會後還由名古屋大學校長杉山直史(Naoshi Sugiyama)示範日本傳統麻糬製作。

名古屋大學校長在簽約後，示範製作日本傳統麻糬。(北卡州大官網)
名古屋大學校長在簽約後，示範製作日本傳統麻糬。(北卡州大官網)

北卡 教育 日本

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