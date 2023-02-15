名古屋大學美國校區 落腳北卡州大

日本國立名古屋大學和北卡州大達成協議，設立美國校區。(北卡州大官網)

為加強兩校合作，日本 國立名古屋大學(Nagoya University)與北卡 州立大學(NC State University)簽署新協議，將在北卡州大的百年校區(Centennial Campus)設立美國校區。兩校也將建立新的雙學位項目、擴大學生交流、與行業合作夥伴的聯合教師研究規模，並為兩校學生提供全球實習機會。

名古屋大學是日本七所著名的「帝國」大學之一，擁有1萬7000名全日制學生，其中包括2000名國際學生和1700名教職員工。名古屋大學在2021年世界大學學術排名中名列全球第84位。

州大校長伍德森(Randy Woodson)表示，該校致力於改善北卡和世界公民的生活品質，推進與如名古屋大學這樣的全球夥伴的深入合作。

兩校的合作夥伴關係已長達10年，期間北卡州大接待了來自名古屋大學的十幾個學生群體，也在校園內以及新冠疫情期間進行在線課程。州大還通過留學和研究交流項目，將學生送到名古屋大學就讀。這項新協議將加强兩所大學學生的體驗式教育 ，並為教師提供研究和文化機會。名古屋大學全球校區還將擴大兩大學在教師研究、學生教育和技術創新方面的合作。