我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

收入低仍須報稅 才可享「通膨紓困金」等加州福利

暫停逼遷令過期 金山灣區恐出現「驅逐海嘯」

北卡溫華中校春晚 華人齊聚慶新春

記者李君蘭／北卡羅來納州報導
溫莎旗袍隊表演旗袍秀《春風流水》。(記者李君蘭／攝影)
溫莎旗袍隊表演旗袍秀《春風流水》。(記者李君蘭／攝影)

北卡溫斯頓-塞勒姆(Winston-Salem，又稱溫莎)的溫華中文學校12日舉辦2023兔年春晚，當地華人家庭歡聚一堂共度佳節。晚會以孩子們的語言表演和樂器演奏為主，並穿插大人舞蹈和歌曲。

三年級學生的課本劇《狐假虎威》，寓教於樂。(記者李君蘭／攝影)
三年級學生的課本劇《狐假虎威》，寓教於樂。(記者李君蘭／攝影)

11年級學生高加(右)常年在溫華學中文和做志願者，他學習小提琴六年了，此次在晚會...
11年級學生高加(右)常年在溫華學中文和做志願者，他學習小提琴六年了，此次在晚會上與好友朱潔馨合奏了《梁祝》。(記者李君蘭／攝影)

溫華還為十來個非華裔的孩子開設了中文啟蒙課，讓更多人學習和了解中國文化。圖為學生...
溫華還為十來個非華裔的孩子開設了中文啟蒙課，讓更多人學習和了解中國文化。圖為學生們自我介紹。(記者李君蘭／攝影)

一年級孩子們的歌謠《歡喜賀春》十分逗趣，把觀眾逗得樂不可支。高中生高加和朱潔馨表演的長笛小提琴合奏《梁祝》，將觀眾帶入到淒美的愛情故事。溫莎旗袍隊的表演，則把江南水鄉和中華女子的柔美表現得淋漓盡致。

溫華舞蹈隊的美媽們為溫華的家長連勇華(左一)伴舞《聽聞遠方有你》。(記者李君蘭／...
溫華舞蹈隊的美媽們為溫華的家長連勇華(左一)伴舞《聽聞遠方有你》。(記者李君蘭／攝影)

維克森林大學民樂團客串開場古箏三重奏《春節序曲》，左起依次為何香凝、陳静、陸丹。...
維克森林大學民樂團客串開場古箏三重奏《春節序曲》，左起依次為何香凝、陳静、陸丹。(記者李君蘭／攝影)

八年級學生演唱《夜空中最亮的星》。(記者李君蘭／攝影)
八年級學生演唱《夜空中最亮的星》。(記者李君蘭／攝影)

溫莎雖然擁有北卡第三大的城區和第五大的人口，但華人卻不到3000人，加上當地至今沒有華人協會，於是中文學校承擔了大部分服務當地華裔社區的工作。周日媽媽們帶孩子上課同時，也把握時間聚在一起跳舞，因此有了溫華舞蹈隊，兼顧家庭與娛樂。維克森林大學的華人師生也常來溫華串門，翻譯系研究生沈晨煜就在溫華做志願者，教授三年級學生中文。

朝鮮族舞蹈《紅太陽照邊疆》熱情歡樂，引得觀眾齊聲來和。(記者李君蘭／攝影)
朝鮮族舞蹈《紅太陽照邊疆》熱情歡樂，引得觀眾齊聲來和。(記者李君蘭／攝影)

校長李革在中文學校已經服務10個年頭，現在還兼任溫華舞蹈隊的隊長，並親自教授孩子...
校長李革在中文學校已經服務10個年頭，現在還兼任溫華舞蹈隊的隊長，並親自教授孩子們舞蹈課。(記者李君蘭／攝影)

溫華校長李革表示，溫華自2012年成立以來，一直致力於傳承中華文化。2022年郡教育局批准溫華中文學校的學生通過HSK考試來獲得高中學分，這樣就可在高中免修其他外語課程，而直接註冊AP中文考試。

2022年在第五屆海外華裔青少年作文大賽中，溫華學生拿到多個一、二等獎的好成績。未來溫華還將繼續在華裔尋根、了解祖輩創業史、增進華裔孩子族群認同感等方面推進工作。

華人 華裔 北卡

上一則

逾5成市民 支持熊隊留在芝加哥

下一則

華埠高中第2場公開會議 2月16日舉行

延伸閱讀

費城長城中文學校遊園春晚 節目精彩紛呈

費城長城中文學校遊園春晚 節目精彩紛呈
康谷華協春晚熱鬧精彩 合力打造藝術饗宴

康谷華協春晚熱鬧精彩 合力打造藝術饗宴
北卡三會聯迎兔年 350人齊慶新春

北卡三會聯迎兔年 350人齊慶新春
睽違3年 哈維中校春晚廟會盛大回歸

睽違3年 哈維中校春晚廟會盛大回歸
北卡華聯春晚 800座位無虛席

北卡華聯春晚 800座位無虛席
北卡兩黨官員拜年 齊聲肯定華人貢獻

北卡兩黨官員拜年 齊聲肯定華人貢獻

熱門新聞

將在Washington Avenue上開業的Benny Chows。（Berg Hospitality提供）

休士頓新開中餐館 有「貶低華裔」之嫌

2023-02-12 11:36
(取自推特)

淪為第三世界？德州停電超市丟食物 民眾瘋搶

2023-02-06 19:52
密西根州安娜堡被列為美國最宜居都市，主要是美食興旺、科技發達和密西根大學座落於此地。圖為該市占地69 畝、深受市民喜愛的蓋洛普公園。(Getty Images)

全美最適合居住都市 不在東岸 也不在西岸

2023-02-06 18:33
三名印度留學生在芝城80多街的沃爾瑪前遭搶劫，其中一人不幸中彈喪生。(google截圖)

芝加哥3亞裔留學生 Walmart前遭持槍搶劫 1死1傷

2023-02-06 11:03
13日晚間據報槍手在校園濫射後，全副武裝的警察衝進密西根州大校舍。(美聯社)

密州大爆發校園槍擊 3死5傷 槍手自殺身亡

2023-02-14 00:49
包括小榆學區在內德州多個學區，討論一周上學四天可行性。（學區官網）

一周只上學四天 全美已1600所學校實施

2023-02-09 18:39

超人氣

更多 >
15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒

15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒
佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數

佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數
「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」

「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」
「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷

「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷
鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗

鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗