北卡溫華中校春晚 華人齊聚慶新春

溫莎旗袍隊表演旗袍秀《春風流水》。(記者李君蘭／攝影)

北卡 溫斯頓-塞勒姆(Winston-Salem，又稱溫莎)的溫華中文學校12日舉辦2023兔年春晚，當地華人 家庭歡聚一堂共度佳節。晚會以孩子們的語言表演和樂器演奏為主，並穿插大人舞蹈和歌曲。

三年級學生的課本劇《狐假虎威》，寓教於樂。(記者李君蘭／攝影)

11年級學生高加(右)常年在溫華學中文和做志願者，他學習小提琴六年了，此次在晚會上與好友朱潔馨合奏了《梁祝》。(記者李君蘭／攝影)

溫華還為十來個非華裔的孩子開設了中文啟蒙課，讓更多人學習和了解中國文化。圖為學生們自我介紹。(記者李君蘭／攝影)

一年級孩子們的歌謠《歡喜賀春》十分逗趣，把觀眾逗得樂不可支。高中生高加和朱潔馨表演的長笛小提琴合奏《梁祝》，將觀眾帶入到淒美的愛情故事。溫莎旗袍隊的表演，則把江南水鄉和中華女子的柔美表現得淋漓盡致。

溫華舞蹈隊的美媽們為溫華的家長連勇華(左一)伴舞《聽聞遠方有你》。(記者李君蘭／攝影)

維克森林大學民樂團客串開場古箏三重奏《春節序曲》，左起依次為何香凝、陳静、陸丹。(記者李君蘭／攝影)

八年級學生演唱《夜空中最亮的星》。(記者李君蘭／攝影)

溫莎雖然擁有北卡第三大的城區和第五大的人口，但華人卻不到3000人，加上當地至今沒有華人協會，於是中文學校承擔了大部分服務當地華裔 社區的工作。周日媽媽們帶孩子上課同時，也把握時間聚在一起跳舞，因此有了溫華舞蹈隊，兼顧家庭與娛樂。維克森林大學的華人師生也常來溫華串門，翻譯系研究生沈晨煜就在溫華做志願者，教授三年級學生中文。

朝鮮族舞蹈《紅太陽照邊疆》熱情歡樂，引得觀眾齊聲來和。(記者李君蘭／攝影)

校長李革在中文學校已經服務10個年頭，現在還兼任溫華舞蹈隊的隊長，並親自教授孩子們舞蹈課。(記者李君蘭／攝影)

溫華校長李革表示，溫華自2012年成立以來，一直致力於傳承中華文化。2022年郡教育局批准溫華中文學校的學生通過HSK考試來獲得高中學分，這樣就可在高中免修其他外語課程，而直接註冊AP中文考試。

2022年在第五屆海外華裔青少年作文大賽中，溫華學生拿到多個一、二等獎的好成績。未來溫華還將繼續在華裔尋根、了解祖輩創業史、增進華裔孩子族群認同感等方面推進工作。