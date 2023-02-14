喬州高院裁決 反對建太空港公投成立

喬州最高法院裁定卡姆登郡(Camden)須遵守去年全民公投結果，意味著該郡太空港(Spaceport)計畫再度受挫。(太空港網站)

喬治亞州最高法院日前裁定，卡姆登郡(Camden)必須遵守2022年3月的全民公投 結果，該次投票中有近四分之三的選民反對興建太空 港(Spaceport)。這也意味著該郡擬建造太空發射場的計畫恐難實現。

去年11月當選的卡姆登郡委員古德曼(Jim Goodman)長期以來一直反對該計畫，還因此與其他委員就此發生爭執。他表示，其他委員們「冀望一些風險資本家或私人投資者，又或許是馬斯克(Elon Musk)，來建造一個太空港，但這不太可能發生的。」

環保組織也反對該計畫。沿海非營利組織「一百哩」(One Hundred Miles)捲入了與該郡的訴訟，並警告說，火箭發射可能會給附近的坎伯蘭島(Cumberland Island)帶來災難性的污染和火災風險。

多年來，卡姆登郡委員會批准了超過1100萬元的經費以啟動該計畫。在高院判決後的一份聲明中，委員會發言人費澤爾(Claire Feazel)表示，郡領導仍將會評估該案可行性。

「雖然最高法院關於地方政府自治權的裁決令人沮喪，但本郡委員會尊重喬州 最高法院法官做出的艱難決定，」費澤爾在聲明中說。「但顯然，關於自治權的複雜性以及它將如何影響地方政府的前進，這將是州議會需要迅速解決的問題，用以維護喬州所擁有的代議制民主。」

「卡姆登太空港的未來仍然是由本郡委員會決定，因此將在未來的會議上進行討論，」費澤爾補充道。

此一太空港計畫於2015年啟動，當時該郡與化學公司Union Carbide達成協議，購買所需土地，但並非所有人都對此計畫包持正面態度。

支持者表示，該計畫將創造新的就業機會並振興旅遊業，為當地經濟帶進數千萬元，但也有人表達擔憂，包括或造成潛在噪音、安全問題和危害環境。

到2021年底，居民已提交請願書，要求使用地方自治條款對土地購買進行投票，該條款是喬州憲法的一部分，居民如果可獲得足夠的簽名，則有權尋求公投以撤銷當地政府的決定。

Union Carbide公司在公投後退出此案。該郡辯稱，請願書包含「許多重複和不一致的選民簽名」，如果不計入這些簽名，它將不符合公投門檻。郡委員會試圖命令該郡法官斯威特(Robert C. Sweatt Jr.)宣布請願書無效。

高院法官Carla Wong McMillian在7日做出的裁決與下級法院的一致，即該郡無權反對民眾請願。

高院判決書寫著，「地方自治條款中並無授權郡或其他方，在認證法庭對選民的請願書提出警告或其他形式的反對意見」。