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亞城張彥綸 將代表中國出戰世棒經典賽

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
張彥綸將代表中國隊出戰世界棒球經典賽(World Baseball Classic)。(Gaeta Sports Management提供)
張彥綸將代表中國隊出戰世界棒球經典賽(World Baseball Classic)。(Gaeta Sports Management提供)

在亞特蘭大長大的25歲華裔張彥綸(Alan Zhang Carter)，近日應中國國家隊邀請，將加入中國隊出戰2023年的世界棒球經典賽(World Baseball Classic)。

張彥綸於1997年在新加坡出生，媽媽張蕊(Maggie Zhang)來自中國西安，爸爸是美國白人。他日前與洛杉磯天使隊(LA Angels)簽約，成為旗下ACL Angels的成員。

由於爸爸高中時就是棒球隊員，張彥綸在耳濡目染下，自七歲開始打棒球，12歲決定專攻投手，並去了紐約Cooperstown，參加全國少年全明星賽 。

他在杜魯斯高中(Duluth High)就學期間擔任棒球隊長，多次打破該校紀錄，包括在高四那年，在62局比賽中三振了78位打者。

畢業後，張接受了哥倫布州立大學(Columbus State University)提供的獎學金。但由於該校老將眾多，他上場機會有限，三年內只投了16局。無法施展身手令他陷入低潮。在考慮之後，他決定轉校至田納西州的李大學(Lee University)。

進入李大學後，張彥綸努力投球，甫不久即贏得一球賽的先發投手位置，表現優異。

然而不久之後COVID來襲，一切停擺，棒球活動也停滯。

當時22歲，尚未獲得職業球探注意的張彥綸決定回家。封城期間內，他每周六天練球，注重飲食，並利用健身機械調整身體。這段期間他增加了20磅肌肉，回到學校時體重達到205磅，球速由疫情前的88-91哩提升到98.6哩。張彥綸在對上阿拉巴馬州亨茨維爾(Alabama Huntsville)的7又1/3局中三振了13名打者，其出色表現協助李大學在2021年海灣南部(Gulf South, GSC)錦標賽取得勝利，並獲得參加NCAA南部區域比賽資格。

2021年賽季結束後，張彥綸在前往北卡威明頓鯊魚隊投球期間受傷，右手肘尺側副韌帶(ulnar collateral ligament)部分撕裂。為了繼續打球，他勇敢接受了韌帶重建手術(Tommy John surgery)。

這對他又是再次的低潮。除了手術花費不貲之外，張彥綸表示，最難的是調整心理狀態：漫長復健是否會讓他落後其他選手？術後能否恢復到以往水準？他只能不斷地告訴自己：控制自己能夠控制的部分，接受事實，然後努力復健。

他最終沒有被擊垮。張彥綸復健後回到學校，參加2022賽季後期，球速依舊很快。該棒球隊並且首次獲得GSC錦標賽冠軍，並連續第二年晉級NCAA南部地區比賽。此次錦標賽張投的17局中，他一共三振了34名打者。在他為李大學棒球隊效力的生涯中，他共在63局比賽中三振105名打者，總戰績為10勝1敗。

張彥綸日前與天使隊簽約，將自旗下ACL Angels開始其職業生涯。(Gaeta...
張彥綸日前與天使隊簽約，將自旗下ACL Angels開始其職業生涯。(Gaeta Sports Management提供)

他的一切努力在今年1月下旬有了回報。張彥綸收到了包括紐約洋基隊、舊金山巨人隊等五支球隊的邀請。最後他選擇了與洛杉磯天使隊簽約，加入旗下ACL Angels隊開始其職業生涯。他的傑出表現也引起了中國棒球界的注意，邀請他加入中國國家隊，參加3月初開打的世界棒球經典賽。

在追求棒球夢想的道路上，張彥綸的媽媽張蕊更是他背後的重要支持力量。

張蕊說，她也曾經擔心兒子走上職業棒球是否是正確的一條路？但是張彥綸自小顯示出對於棒球的強烈興趣，各類棒球收藏如數家珍，看電視，聽廣播都是棒球，還會自發上網研究各種戰略。這樣的熱情都讓張蕊感動，讓她成為在背後支持張彥綸的動力，她表示，在兒子的身上看見了對於棒球真切的熱情。

「人能有夢想非常地難能可貴，這也是為什麼我會一直在背後支持著他。」

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