喬州參議會提案 加重幫派犯罪刑期

喬州參議員哈切特(Bo Hatchett)6日在州議會向參議院司法委員會發表意見。他提出的法案SB44，增加了對被犯有幫派罪行者的刑期。(美聯社)

喬治亞州參議員6日提出一項法案，將對任何被判犯有幫派 罪行者判處5年強制刑期，對任何因招募未成年加入幫派而被定罪者，則判處10年徒刑。

參議會第44號法案(SB44)由州長坎普(Brian Kemp)推動，這是他持續打擊幫派的一部分手段，該法案以六比三的黨派投票結果於參議會司法委員會通過，將移至全體參議會進行更多辯論。

尋求減低刑期者認為，法官應有自由裁量權。但現在，坎普和其一同打擊犯罪活動的共和黨人表示，長期關押更多的罪犯是必要的。

「我們必須做得更多，讓孩子們遠離犯罪，並保護社區安全，」提案的共和黨參議員哈切特(Bo Hatchett)說。

該法案將要求根據喬州 反幫派法被定罪者，在任何其他判決之外，至少還要在州監獄服刑5年，從而限制法官減刑的能力，並賦予檢察官 對較輕判決提出上訴的「不同尋常」的權利。

該法案還將對任何因招募未成年加入幫派而被定罪者強制執行10年監禁，不得緩刑或假釋。

「在喬州社區中，幫派正在積極招募兒童，甚至小學生從事犯罪活動，」坎普在上個月的州情咨文演講中說道。 「他們以本州最無辜的族群為目標，將他們拉向黑暗的道路，而這條道路往往通向牢房或墳墓。」

喬州的幫派定罪已經被延長至5到20年，但法官可以決定給予緩刑而非監禁。現在，若要低於5年最低刑期，檢察官可在被告協助調查的情況下尋求寬大處理。

如果法官列出具體調查結果，包括被告未擁有槍枝，非幫派頭目，沒有先前重罪定罪或沒有造成死亡或傷害，法官也可下令減輕刑期。檢察官將獲得一項新的權利，可以對這種寬大處理提出上訴，目的是為檢查那些可能對犯罪軟弱的法官。

來自梅肯(Macon)的辯護律師Nyonnohweah Seekie則表示，這些改變會導致「法官雙手被束縛」。

支持者說，將幫派成員長期監禁將使社區更安全。反對者表示，喬州法律已經十分嚴厲，但沒有證據表明犯罪分子會受到威懾。

「高監禁率並不是對高犯罪率的理性對應方式，」喬州刑事辯護律師協會(Georgia Association of Criminal Defense Lawyers)執行董事古爾廷(Mazie Lynn Guertin)說。「但它們是政治上用來引發恐懼的方式。」

反對者還警告，此一10年刑期最終將同樣被用於青少年身上。古爾廷說，「大家認為這些人是掠食者，但實際上，他們也只是孩子。」