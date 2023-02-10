喬州議員推最低時薪增至15元

喬治亞州的一些議員們正推動提高該州最低工資至每小時15元。(美聯社)

喬治亞州的一些議員們正推動提高該州最低工資至每小時15元。目前喬州 最低工資為每小時5.15元，為全美最低，與懷俄明州並駕齊驅。

目前聯邦最低工資為每小時7.25元，上一次調整是在2009年。在喬州，一些學生、農民和某些不在聯邦最低工資範圍內的小企業雇員，通常適用於該州的最低時薪水準。

民主黨 州眾議員 麥克來恩(Dewey McClain)上周提交了HB 241法案，該法案要求將該州的最低工資提高到每小時15元。這將相當於每年稅前收入3萬1200元。「我們總是說喬州是做生意的首選之地，但我們並沒有提供員工工作的首選薪資。」

麥克來恩說，該法案7日在委員會進行了一讀。預計本周稍晚將進行二讀，然後委員會主席才能做出決定。

他表示，自2013年他成為議員以來，曾至少五次試圖將類似的法案提交議會，但都沒有成功。

與此同時，民主黨州眾議員埃文斯(Stacey Evans)提交了另一項法案HB 245，該法案將允許地方政府設定自己的最低工資。

她表示，「HB 245將取消目前阻止地方政府在其管轄範圍內設定自己的最低工資的規定。這是個地方管轄權的問題。如果亞特蘭大市或其他地方希望在其管轄範圍內提高最低工資，它應該有權這樣做。」

幾位反對的共和黨議員拒絕接受採訪，但他們向11Alive電視台表示，此舉可能導致企業提高價格以支付增加成本，或者最低工資上漲，企業可能會倒閉。

對此，埃文斯回應「那就讓我們試試」。她說，「5.15元的最低工資少得可憐，如果企業主無法在不依賴政府援助下支付員工應有的薪資水準，那麼我覺得他們該好好想想如何平衡帳目。企業不應仰賴辛苦的勞動人民為其平衡收支。」

埃文斯更表示，喬州和全美的工薪家庭都因為通貨膨脹受到傷害，「最低薪資必須跟上通貨膨脹的步伐。」