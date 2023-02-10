禁學校要求新冠疫苗證 喬州參議會過關

喬治亞州參議會7日投票通過，將永久禁止學校及大多數州和地方政府機構要求民眾提供接種COVID-19疫苗證明。(美聯社)

喬治亞州參議會7日以31票對21票投票通過，將永久禁止學校及大多數州和地方政府機構要求民眾提供接種COVID-19疫苗 證明。

該法案將送至眾議會進行進一步辯論。如果通過，原在2022年頒布、為期僅一年的這項禁令永久生效。

共和黨參議員 Greg Dolezal是該案發起人，他表示，政府不應強迫任何人接種COVID-19疫苗，或拒絕為未接種疫苗的人提供服務，「政府不應因為是否接種COVID疫苗而歧視公民。」

目前的一年禁令是保守派在全美廣泛反對強制疫苗命令的一部分。但如果議員們未延長禁令，喬州 該項禁令將於6月30日到期。

民主黨州參議員Nan Orrock稱，這些人「從根本上就反對疫苗」，這將會在COVID疫情再次惡化時束縛政府防疫的努力。他說，「美國正以個人權利的名義，開展一場妖魔化疫苗接種的運動。」

該法案禁止州機構、地方政府、學校和大學要求提供疫苗接種證明。

共和黨參議員、同時也是醫生的沃森(Ben Watson)辯稱，由於COVID的嚴重程度已減輕，因此不需要強制接種疫苗。

民主黨人則反駁，COVID的死亡人數有所下降，部分原因是疫苗和其他公衛措施。但他們警告，「這種病毒仍在變異，」不能保證這種病毒的致命性會降低。

喬州公共衛生署拒絕就該案發表立場，稱不會對未決立法發表評論。

美國兒科學會和美國醫師學會喬州分會則都反對這項法案，稱這將損害喬州對抗COVID傳播的能力，削弱對公立學校和大學生的其他現有疫苗要求，以及損害喬州對抗未來流行病的能力。

該法案不包括受聯邦強制，要求其雇員接種疫苗以繼續接受聯邦款項的醫療保健機構。

醫學專家一致認為COVID-19疫苗是安全有效的。即使有數百萬人接種疫苗，因疫苗接種導致死亡的案例也極為罕見。

根據聯邦疾病控制和預防中心(CDC)的數據，自2020年以來，全美已有超過110萬人死於COVID-19。喬州約有4萬2000人死於該病毒。

Dolezal表示，他計畫將制定另一項法案，使現有禁止學校要求兒童戴口罩的五年命令永久化。