我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普圖推翻大選結果被調查 潘斯收傳票、可能作證

周末這樣玩／南加聖塔芭芭拉 哈利王子來安家

禁學校要求新冠疫苗證 喬州參議會過關

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
喬治亞州參議會7日投票通過，將永久禁止學校及大多數州和地方政府機構要求民眾提供接種COVID-19疫苗證明。(美聯社)
喬治亞州參議會7日投票通過，將永久禁止學校及大多數州和地方政府機構要求民眾提供接種COVID-19疫苗證明。(美聯社)

喬治亞州參議會7日以31票對21票投票通過，將永久禁止學校及大多數州和地方政府機構要求民眾提供接種COVID-19疫苗證明。

該法案將送至眾議會進行進一步辯論。如果通過，原在2022年頒布、為期僅一年的這項禁令永久生效。

共和黨參議員Greg Dolezal是該案發起人，他表示，政府不應強迫任何人接種COVID-19疫苗，或拒絕為未接種疫苗的人提供服務，「政府不應因為是否接種COVID疫苗而歧視公民。」

目前的一年禁令是保守派在全美廣泛反對強制疫苗命令的一部分。但如果議員們未延長禁令，喬州該項禁令將於6月30日到期。

民主黨州參議員Nan Orrock稱，這些人「從根本上就反對疫苗」，這將會在COVID疫情再次惡化時束縛政府防疫的努力。他說，「美國正以個人權利的名義，開展一場妖魔化疫苗接種的運動。」

該法案禁止州機構、地方政府、學校和大學要求提供疫苗接種證明。

共和黨參議員、同時也是醫生的沃森(Ben Watson)辯稱，由於COVID的嚴重程度已減輕，因此不需要強制接種疫苗。

民主黨人則反駁，COVID的死亡人數有所下降，部分原因是疫苗和其他公衛措施。但他們警告，「這種病毒仍在變異，」不能保證這種病毒的致命性會降低。

喬州公共衛生署拒絕就該案發表立場，稱不會對未決立法發表評論。

美國兒科學會和美國醫師學會喬州分會則都反對這項法案，稱這將損害喬州對抗COVID傳播的能力，削弱對公立學校和大學生的其他現有疫苗要求，以及損害喬州對抗未來流行病的能力。

該法案不包括受聯邦強制，要求其雇員接種疫苗以繼續接受聯邦款項的醫療保健機構。

醫學專家一致認為COVID-19疫苗是安全有效的。即使有數百萬人接種疫苗，因疫苗接種導致死亡的案例也極為罕見。

根據聯邦疾病控制和預防中心(CDC)的數據，自2020年以來，全美已有超過110萬人死於COVID-19。喬州約有4萬2000人死於該病毒。

Dolezal表示，他計畫將制定另一項法案，使現有禁止學校要求兒童戴口罩的五年命令永久化。

疫苗 喬州 參議員

上一則

亞城廣東同鄉會春宴 200人齊賀兔年

下一則

喬州議員推最低時薪增至15元

延伸閱讀

「疫苗有害成分殘留體內」需排毒？專家闢謠：營銷手法

「疫苗有害成分殘留體內」需排毒？專家闢謠：營銷手法
共和黨參議員致函 促白宮報告氣球事件處理過程

共和黨參議員致函 促白宮報告氣球事件處理過程
中文論壇傳謠言：新冠疫苗含有害成分需排毒？

中文論壇傳謠言：新冠疫苗含有害成分需排毒？
紐約公校訪客免疫苗卡 托兒機構解禁

紐約公校訪客免疫苗卡 托兒機構解禁
紐約市公校訪客2/10起無須疫苗卡 私校教師疫苗強制令取消

紐約市公校訪客2/10起無須疫苗卡 私校教師疫苗強制令取消
最冷的一夜睡庇護所 紐約市長亞當斯：溫暖

最冷的一夜睡庇護所 紐約市長亞當斯：溫暖

熱門新聞

佛州一名9歲女童在校車上被圍毆，周遭學生旁觀。（取材自Instagram影片）

佛州9歲女孩校車內遭痛毆影片曝光…無人阻止 司機、助理也不管

2023-02-03 00:16
(取自推特)

淪為第三世界？德州停電超市丟食物 民眾瘋搶

2023-02-06 19:52
36歲的劉麥可雖已入獄，仍一心想著報復前妻父母。(威爾郡警長辦公室)

威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母

2023-02-03 10:58
密西根州安娜堡被列為美國最宜居都市，主要是美食興旺、科技發達和密西根大學座落於此地。圖為該市占地69 畝、深受市民喜愛的蓋洛普公園。(Getty Images)

全美最適合居住都市 不在東岸 也不在西岸

2023-02-06 18:33
三名印度留學生在芝城80多街的沃爾瑪前遭搶劫，其中一人不幸中彈喪生。(google截圖)

芝加哥3亞裔留學生 Walmart前遭持槍搶劫 1死1傷

2023-02-06 11:03
事發按摩店血跡斑斑，女傷者仍未脫險。(讀者提供)

獨家／芝按摩店喋血 華女遭男客刺頸命危 兇嫌逃逸

2023-02-03 09:35

超人氣

更多 >
關於社安金這7件事 所有女性都應該知道

關於社安金這7件事 所有女性都應該知道
收到信嗎？華人愛用線上超市Weee!爆110萬用戶數據洩露

收到信嗎？華人愛用線上超市Weee!爆110萬用戶數據洩露
美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途

美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途
拜登：習近平有大麻煩 中國抗美受貿易掣肘

拜登：習近平有大麻煩 中國抗美受貿易掣肘
金正恩接班人浮現？一家三口合照曝光 「她」坐C位

金正恩接班人浮現？一家三口合照曝光 「她」坐C位