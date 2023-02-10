我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普圖推翻大選結果被調查 潘斯收傳票、可能作證

周末這樣玩／南加聖塔芭芭拉 哈利王子來安家

亞城廣東同鄉會春宴 200人齊賀兔年

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
廣東同鄉會全體理監事向來賓們拜年。左五為會長沙國華。(記者林昱瑄╱攝影)
廣東同鄉會全體理監事向來賓們拜年。左五為會長沙國華。(記者林昱瑄╱攝影)

亞特蘭大廣東同鄉會日前於福臨門海鮮酒樓舉行兔年春宴。這也是疫情後，該會睽違三年重新推出的春宴，當天約有200名鄉親和嘉賓齊聚一堂，包括了駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍、亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉、喬治亞州亞裔委員會主席康薇博士等。

廣東同鄉會以一曲「財神到」為晚宴揭開序幕。會長沙國華感謝此次支持此春宴的贊助商及各團體。他並帶領全體理監事向來賓們拜年，並派發全場來賓利是紅包。

王翼龍向大家拜年時表示，這是他到任三年來第一次參加該會春宴，感覺很榮幸，所以率領了辦公室同仁一起參與。他說粵菜全球聞名，廣東鄉親也非常團結，在許多行業都非常成功，祝大家兔年快樂。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍(右)向廣東鄉親們祝賀新春快樂。(記者林昱...
駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍(右)向廣東鄉親們祝賀新春快樂。(記者林昱瑄╱攝影)
廣東同鄉會理事們向來賓逐桌敬酒拜年。(記者林昱瑄╱攝影)
廣東同鄉會理事們向來賓逐桌敬酒拜年。(記者林昱瑄╱攝影)
當天，「財神到」的歌舞為晚宴拉開序幕。(記者林昱瑄／攝影)
當天，「財神到」的歌舞為晚宴拉開序幕。(記者林昱瑄／攝影)

康薇說，他已與廣東同鄉會共度30年的春宴，祝福大家新年健康快樂，大展鴻兔。

廣東同鄉會文藝團當天帶來多首精彩歌舞。(記者林昱瑄╱攝影)
廣東同鄉會文藝團當天帶來多首精彩歌舞。(記者林昱瑄╱攝影)
會長沙國華(右)向鄉親及社區朋友們拜年。(記者林昱瑄╱攝影)
會長沙國華(右)向鄉親及社區朋友們拜年。(記者林昱瑄╱攝影)

歐宏偉上台高歌一曲「上海灘」，在觀眾們熱情要求下，他再獻唱一曲「萬水千山總是情」，獲得如雷掌聲。

當天表演節目豐富，包括了同鄉會文藝團帶來多首經典名曲大會串、古箏演奏及舞蹈等。主辦單位及贊助廠商並準備了豐富獎品供摸彩，包括了多個現金紅包、廚房用具，Apple AirPods及50吋高清電視等，來賓滿載而歸。

廣東同鄉會特別鳴謝此次贊助商，包括了駐亞特蘭大辦事處、皇朝食品、美豐銀行、華美銀行、Farmer's Basket等。

亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉(中)上台獻唱兩首廣東歌曲。(記者林昱瑄╱攝影)
亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉(中)上台獻唱兩首廣東歌曲。(記者林昱瑄╱攝影)

亞特蘭大 亞裔 疫情

上一則

新州化學公司倒廢棄物 湯姆斯河鎮兒童罹癌率飆升

下一則

禁學校要求新冠疫苗證 喬州參議會過關

延伸閱讀

疫後首場 芝加哥協勝公會揭開春宴序幕

疫後首場 芝加哥協勝公會揭開春宴序幕
東灣台山同鄉會成立22周年 春宴歡慶

東灣台山同鄉會成立22周年 春宴歡慶
亞特蘭大客家同鄉會 美食慶新春

亞特蘭大客家同鄉會 美食慶新春
因應暴力抗議 喬州州長宣布進入緊急狀態

因應暴力抗議 喬州州長宣布進入緊急狀態
警察城抗議延燒 喬州州長坎普宣布進入緊急狀態

警察城抗議延燒 喬州州長坎普宣布進入緊急狀態
東北同鄉會春宴 換屆服務鄉親

東北同鄉會春宴 換屆服務鄉親

熱門新聞

佛州一名9歲女童在校車上被圍毆，周遭學生旁觀。（取材自Instagram影片）

佛州9歲女孩校車內遭痛毆影片曝光…無人阻止 司機、助理也不管

2023-02-03 00:16
(取自推特)

淪為第三世界？德州停電超市丟食物 民眾瘋搶

2023-02-06 19:52
36歲的劉麥可雖已入獄，仍一心想著報復前妻父母。(威爾郡警長辦公室)

威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母

2023-02-03 10:58
密西根州安娜堡被列為美國最宜居都市，主要是美食興旺、科技發達和密西根大學座落於此地。圖為該市占地69 畝、深受市民喜愛的蓋洛普公園。(Getty Images)

全美最適合居住都市 不在東岸 也不在西岸

2023-02-06 18:33
三名印度留學生在芝城80多街的沃爾瑪前遭搶劫，其中一人不幸中彈喪生。(google截圖)

芝加哥3亞裔留學生 Walmart前遭持槍搶劫 1死1傷

2023-02-06 11:03
事發按摩店血跡斑斑，女傷者仍未脫險。(讀者提供)

獨家／芝按摩店喋血 華女遭男客刺頸命危 兇嫌逃逸

2023-02-03 09:35

超人氣

更多 >
關於社安金這7件事 所有女性都應該知道

關於社安金這7件事 所有女性都應該知道
收到信嗎？華人愛用線上超市Weee!爆110萬用戶數據洩露

收到信嗎？華人愛用線上超市Weee!爆110萬用戶數據洩露
美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途

美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途
拜登：習近平有大麻煩 中國抗美受貿易掣肘

拜登：習近平有大麻煩 中國抗美受貿易掣肘
金正恩接班人浮現？一家三口合照曝光 「她」坐C位

金正恩接班人浮現？一家三口合照曝光 「她」坐C位