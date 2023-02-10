亞城廣東同鄉會春宴 200人齊賀兔年

廣東同鄉會全體理監事向來賓們拜年。左五為會長沙國華。(記者林昱瑄╱攝影)

亞特蘭大 廣東同鄉會日前於福臨門海鮮酒樓舉行兔年春宴。這也是疫情 後，該會睽違三年重新推出的春宴，當天約有200名鄉親和嘉賓齊聚一堂，包括了駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍、亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉、喬治亞州亞裔 委員會主席康薇博士等。

廣東同鄉會以一曲「財神到」為晚宴揭開序幕。會長沙國華感謝此次支持此春宴的贊助商及各團體。他並帶領全體理監事向來賓們拜年，並派發全場來賓利是紅包。

王翼龍向大家拜年時表示，這是他到任三年來第一次參加該會春宴，感覺很榮幸，所以率領了辦公室同仁一起參與。他說粵菜全球聞名，廣東鄉親也非常團結，在許多行業都非常成功，祝大家兔年快樂。 駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍(右)向廣東鄉親們祝賀新春快樂。(記者林昱瑄╱攝影) 廣東同鄉會理事們向來賓逐桌敬酒拜年。(記者林昱瑄╱攝影) 當天，「財神到」的歌舞為晚宴拉開序幕。(記者林昱瑄／攝影)

康薇說，他已與廣東同鄉會共度30年的春宴，祝福大家新年健康快樂，大展鴻兔。 廣東同鄉會文藝團當天帶來多首精彩歌舞。(記者林昱瑄╱攝影) 會長沙國華(右)向鄉親及社區朋友們拜年。(記者林昱瑄╱攝影)

歐宏偉上台高歌一曲「上海灘」，在觀眾們熱情要求下，他再獻唱一曲「萬水千山總是情」，獲得如雷掌聲。

當天表演節目豐富，包括了同鄉會文藝團帶來多首經典名曲大會串、古箏演奏及舞蹈等。主辦單位及贊助廠商並準備了豐富獎品供摸彩，包括了多個現金紅包、廚房用具，Apple AirPods及50吋高清電視等，來賓滿載而歸。