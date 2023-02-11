我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美官員：已發現中國氣球主要偵察部件、基本上完好無損

科技業今年已裁近9.5萬人 數據預估今年恐裁員逾90萬

華美銀行淨利和每股獲利雙創新高　2022年第四季度及全年盈利報告 總貸款與總存款亦攀新高達

亞特蘭大訊
華美銀行總行位於加州，在亞特蘭大有三家分行。(East West Bank提供)
華美銀行總行位於加州，在亞特蘭大有三家分行。(East West Bank提供)

華美銀行控股公司華美銀行集團(East West Bancorp, Inc.，納斯達克股票代號為「EWBC」)日前公佈2022年第四季度及全年盈利報告。2022年全年淨利創新紀錄，達11億元，每股獲利7.92元，比2021年增長30%；第四季度淨利為3億3680萬元，每股獲利2.37元，比2021年同期增長56%。

報告同時顯示，到2022年年底，華美銀行總貸款創新紀錄，達482億元，比2021年同期增加16%；總存款亦攀新高，達560億元，同比增長5%。

華美銀行董事長兼最高執行長吳建民(Dominic Ng)表示：「2023年是華美銀行成立五十週年的重要里程碑。我對於銀行一路的發展深感自豪。長期以來，我們的財務表現強勁穩定，卓爾不群。2022年第四季度，銀行的平均總資產報酬率領先同業，達2.1%，同時，平均有形股東權益報酬率達25.0%。」

他指出，華美聯邦儲貸銀行為滿足洛杉磯地區亞裔移民的金融服務需求，在1973年應運而生。當時的華人無法從美國的主流銀行獲得必要的銀行服務，因此在生活的許多方面都面臨諸多挑戰。半個世紀以來，隨著個人和企業客戶的繁榮發展，華美銀行也成長為總部位於南加州最大的獨立商業銀行，總資產超過600億元，年收益逾10億美元。

這名華美銀行負責人表示，隨著銀行貸款、存款等各類產品與技術水平的不斷發展，我們的客戶群和服務市場也持續擴展。如今，華美銀行作為連接東西方的橋梁，為太平洋兩岸的客戶提供全面優質的銀行服務。

吳建民說：「在迎來五十週年之際，我們由衷的感謝廣大客戶對華美銀行的信賴，以及盡心盡力為客戶服務的全體銀行同仁。展望2023年，我們滿懷希望，預計將在保持資本水平穩健的基礎上，通過穩定的收入增長和嚴格的成本管控，再度取得傑出的盈利表現。新年伊始，我們很高興地宣佈，將普通股股息提高20%。」

華美銀行提供全方位商業和個人銀行服務，瞭解更多優惠詳情，可蒞臨華美銀行在亞特蘭大三分行，地址：3490 Shallowford Rd, #100, Atlanta, GA 30341，電話：770-455-1772；2727 Paces Ferry Rd SE, #150, Atlanta, GA 30339，電話：770-432-1000；2540 Pleasant Hill Rd, Duluth, GA 30096，電話：678-417-7572。華美銀行並以中英雙語網路銀行、自動電話銀行及移動銀行提供全天24小時的銀行服務。有關華美銀行相關資料，可查閱該行網址 www.eastwestbank.com。而更多相關亞太經合會的資訊，可參閱發佈在國務院網站上的官方公報，網址：https://www.state.gov/new-u-s-apec-business-advisory-council-member-appointment/。

貸款 國務院 加州

上一則

東方遺珍展開 2023年中國古董收購會　亞特蘭大2月24和25日專家現場免費鑑定 當場付款

下一則

理財專家范琦勇 談資產保障、財富傳承與信託

延伸閱讀

華人存款被盜頻傳 紐約市議員助討回逾9萬

華人存款被盜頻傳 紐約市議員助討回逾9萬
聯準會再升息一碼 對消費者有何影響？

聯準會再升息一碼 對消費者有何影響？
華美銀行2022年財務表現亮眼

華美銀行2022年財務表現亮眼
台灣上月國銀人民幣存款降至1952億 減幅15.8% 歷年最大

台灣上月國銀人民幣存款降至1952億 減幅15.8% 歷年最大
疫情衝擊 不確定感加大 中去年居民存款增17.8兆創新高

疫情衝擊 不確定感加大 中去年居民存款增17.8兆創新高
洛杉磯湖人隊和華美銀行攜手十六年2022年「感恩季」回饋社區系列活動

洛杉磯湖人隊和華美銀行攜手十六年2022年「感恩季」回饋社區系列活動

熱門新聞

(取自推特)

淪為第三世界？德州停電超市丟食物 民眾瘋搶

2023-02-06 19:52
36歲的劉麥可雖已入獄，仍一心想著報復前妻父母。(威爾郡警長辦公室)

威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母

2023-02-03 10:58
密西根州安娜堡被列為美國最宜居都市，主要是美食興旺、科技發達和密西根大學座落於此地。圖為該市占地69 畝、深受市民喜愛的蓋洛普公園。(Getty Images)

全美最適合居住都市 不在東岸 也不在西岸

2023-02-06 18:33
佛州一名9歲女童在校車上被圍毆，周遭學生旁觀。（取材自Instagram影片）

佛州9歲女孩校車內遭痛毆影片曝光…無人阻止 司機、助理也不管

2023-02-03 00:16
三名印度留學生在芝城80多街的沃爾瑪前遭搶劫，其中一人不幸中彈喪生。(google截圖)

芝加哥3亞裔留學生 Walmart前遭持槍搶劫 1死1傷

2023-02-06 11:03
事發按摩店血跡斑斑，女傷者仍未脫險。(讀者提供)

獨家／芝按摩店喋血 華女遭男客刺頸命危 兇嫌逃逸

2023-02-03 09:35

超人氣

更多 >
這15種食品 超過期限也不要急著丟掉它

這15種食品 超過期限也不要急著丟掉它
廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難

廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難
又見氣球？ 白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體

又見氣球？ 白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體
麻州華男殺妻藏屍判終身監禁 受害者女兒：為何是我們受懲罰？

麻州華男殺妻藏屍判終身監禁 受害者女兒：為何是我們受懲罰？
馬斯克推特「人氣下滑」？工程師說實話竟當場被炒

馬斯克推特「人氣下滑」？工程師說實話竟當場被炒