東方遺珍展開 2023年中國古董收購會　亞特蘭大2月24和25日專家現場免費鑑定 當場付款

著名國畫大師徐悲鴻的「奔馬」被被東方遺珍以50萬美元收購。(東方遺珍提供)

總部位於加州 的知名企業「東方遺珍」(Oriental Heritage)，將展開2023年北美古董珍品徵集活動，其中亞特蘭大 地區在2月24日(週五)到25日(週六)於JW Marriott Atlanta Buckhead飯店(3300 Lenox Rd NE, Atlanta, GA 30326)的Nashville廳舉行。歡迎大眾提供瓷器，玉器，古代及近現代書畫，銅器，竹木雕，景泰藍，剔紅漆器，文房用品，名酒茗茶等珍品，由專家免費鑒定與評估，並且當場收購，當場付款。

由於看好全球藝術品拍賣市場的規模不斷成長，東方遺珍在經過新冠疫情影響下停休兩年多之後，特別在2023年巡迴美國各大城市，舉辦古董收購會，希望與更多生活在美國的收藏家、交流鑑賞。

據了解，東方遺珍於2009年在加州註冊成立，是專業投資 高品中國古玩藝術品的公司。該公司長期以來在北美各地進行巡迴鑒定收購活動，建立了卓越的信譽與客戶的信任，從2016年至今，連續七年被美國商業改進局(Better Business Bureau)評為A+企業。

東方遺珍指出，這項在亞特蘭大的收購會時間是2月24日和25日上午9時到下午6時，在JW Marriott Atlanta Buckhead飯店(3300 Lenox Rd NE, Atlanta, GA 30326)的Nashville舉行。有興趣者還可以登錄東方遺珍網站：orientalheritageinc.com，預約參加這次的收購活動，也可以把珍藏品帶到收購會，由專家提供免費評估。若骨董珍品不方便親自攜帶，可與他們預約，工作人員將會親臨上門拜訪。

該公司的顧問團隊包括：葉佩蘭，著名陶瓷鑒定專家，故宮博物院研究員，陶瓷組組長。中央電視臺《鑒寶》欄目特邀專家；單國強，著名書畫鑒定專家，故宮博物院研究員，宮廷部主任。中央電視臺《鑒寶》欄目特邀專家；劉靜，著名雜項鑒定專家，故宮博物院研究員，中央電視臺《鑒寶》欄目特邀專家；高阿申，著名瓷器青銅器鑒定專家，上海收藏協會副會長，中央電視臺《藝術品投資》欄目特邀專家。