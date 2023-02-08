北卡三會聯迎兔年 350人齊慶新春

31.民選官員和三會負責人合影。(記者王明心／攝影)

南北卡華人 工商總會(CCCC)、美中經濟文化協會(CAECA)、北卡華人聯合會(CAFA)日前在凱瑞Preston Country Club聯合舉行兔年晚宴，350人齊聚一堂共享美食同時，並欣賞精彩節目迎接新春。

當天晚宴由美中經文會的徐雙雙和北卡州議員劉廣亞共同主持，嘉賓包括州務卿、國會議員、州議員、三角地區市議員、維克郡委員等20多位民選官員。在劉光政牧師帶領謝飯後，嘉賓紛紛上台致詞。

州務卿Elain Marshall肯定華裔 對美國經濟、文化、教育、科技的貢獻，豐富了社會的多元性。州議員Jay Chaudhury恭喜劉廣亞成為首位華裔州議員。即將競選州長的Josh Stein痛斥加州槍擊案，表示保護人民免受犯罪威脅是政府職責，盼望能把北卡建設成美好家園。

北卡財務部長Dale Folwell告知北卡剛被選為全美最佳經濟發展州。最後官員團拜，主辦單位並致贈招財進寶兔感謝他們到場同慶。

南北卡商會董事會主席楊華東表示，這場活動由三個社團共同籌辦，代表團結友好，同時展示華人社區的整體素質和社會影響力，民選官員參與意識增強，有助於共同打擊種族歧視和仇恨。會長王晴說，有20名兩黨的民選官員和華社齊慶春節，意味著北卡是歡迎所有人，可讓居民自豪慶祝不同文化的地方。

美中經文會創會董事長衛高榮祝大家新年快樂，萬事如意。該會主席黃海暉介紹在中華文化中，兔子意味好脾氣、好運、健康、智慧。

華聯董事會主席楊建平很高興看到許多新朋友和老朋友，感謝大家光臨。會長趙西隆祝大家新春如意，兔年快樂。