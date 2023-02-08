我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一直以為免費」華人新冠檢測收千元帳單

NBA／破賈霸紀錄 詹姆斯登基聯盟史上得分王

北卡三會聯迎兔年 350人齊慶新春

記者王明心／北卡羅來納州報導
31.民選官員和三會負責人合影。(記者王明心／攝影)
31.民選官員和三會負責人合影。(記者王明心／攝影)

北卡華人工商總會(CCCC)、美中經濟文化協會(CAECA)、北卡華人聯合會(CAFA)日前在凱瑞Preston Country Club聯合舉行兔年晚宴，350人齊聚一堂共享美食同時，並欣賞精彩節目迎接新春。

當天晚宴由美中經文會的徐雙雙和北卡州議員劉廣亞共同主持，嘉賓包括州務卿、國會議員、州議員、三角地區市議員、維克郡委員等20多位民選官員。在劉光政牧師帶領謝飯後，嘉賓紛紛上台致詞。

州務卿Elain Marshall肯定華裔對美國經濟、文化、教育、科技的貢獻，豐富了社會的多元性。州議員Jay Chaudhury恭喜劉廣亞成為首位華裔州議員。即將競選州長的Josh Stein痛斥加州槍擊案，表示保護人民免受犯罪威脅是政府職責，盼望能把北卡建設成美好家園。

北卡財務部長Dale Folwell告知北卡剛被選為全美最佳經濟發展州。最後官員團拜，主辦單位並致贈招財進寶兔感謝他們到場同慶。

南北卡商會董事會主席楊華東表示，這場活動由三個社團共同籌辦，代表團結友好，同時展示華人社區的整體素質和社會影響力，民選官員參與意識增強，有助於共同打擊種族歧視和仇恨。會長王晴說，有20名兩黨的民選官員和華社齊慶春節，意味著北卡是歡迎所有人，可讓居民自豪慶祝不同文化的地方。

美中經文會創會董事長衛高榮祝大家新年快樂，萬事如意。該會主席黃海暉介紹在中華文化中，兔子意味好脾氣、好運、健康、智慧。

華聯董事會主席楊建平很高興看到許多新朋友和老朋友，感謝大家光臨。會長趙西隆祝大家新春如意，兔年快樂。

劉廣亞說，該盛會讓公職人員和華人社區成員共慶文化多樣性，顯示當地AAPI社區對北卡的貢獻，攜手合力建設強大社區。總協調徐雙雙說明當天原定開席20桌，但報名者眾，最後增至35桌，盛況空前。

35.紅舞鞋舞團獻舞(上)，姚蘭(下左)和胡崢崢彈奏揚琴和中阮。(記者王明心／攝...
35.紅舞鞋舞團獻舞(上)，姚蘭(下左)和胡崢崢彈奏揚琴和中阮。(記者王明心／攝影)
32.民選官員上台致詞(左上起順時針): 凱瑞市議員Carissa Johnso...
32.民選官員上台致詞(左上起順時針): 凱瑞市議員Carissa Johnson、Morrisville市長T.J. Cawley、州務卿Elaine Marshall、州議員Jay Chaudhury 、北卡首席檢察官Josh Stein、北卡財務部長Dale Folwell。(記者王明心／攝影)
34.聲樂家徐長偉(右上起順時鐘)和汪筱娟獻唱藝術歌曲，由鋼琴名師柯秀亭伴奏。(...
34.聲樂家徐長偉(右上起順時鐘)和汪筱娟獻唱藝術歌曲，由鋼琴名師柯秀亭伴奏。(記者王明心／攝影)
33.晚宴由劉廣亞(左)和徐雙雙共同主持。 (記者王明心／攝影)
33.晚宴由劉廣亞(左)和徐雙雙共同主持。 (記者王明心／攝影)

北卡 華人 華裔

上一則

華聯單身火鍋派對 男女開心聯誼

下一則

男子偷走救護車 警追逐佈釘帶攔截

延伸閱讀

密謀襲擊巴爾的摩變電站癱瘓城市 馬州女遭司法部起訴

密謀襲擊巴爾的摩變電站癱瘓城市 馬州女遭司法部起訴
北卡華協春節嘉年華 熱鬧回歸

北卡華協春節嘉年華 熱鬧回歸
北卡兩黨官員拜年 齊聲肯定華人貢獻

北卡兩黨官員拜年 齊聲肯定華人貢獻
北卡夏樂華美協會 逾400人春晚同慶

北卡夏樂華美協會 逾400人春晚同慶
北卡科技就業工作 2022年持續增長

北卡科技就業工作 2022年持續增長
北卡零排放商用卡車 年底上路

北卡零排放商用卡車 年底上路

熱門新聞

佛州一名9歲女童在校車上被圍毆，周遭學生旁觀。（取材自Instagram影片）

佛州9歲女孩校車內遭痛毆影片曝光…無人阻止 司機、助理也不管

2023-02-03 00:16
36歲的劉麥可雖已入獄，仍一心想著報復前妻父母。(威爾郡警長辦公室)

威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母

2023-02-03 10:58
(取自推特)

淪為第三世界？德州停電超市丟食物 民眾瘋搶

2023-02-06 19:52
「智慧家電」經常成為駭客入侵的目標，連智慧檯燈都可能成為漏洞。（CBS）

許多人不自知「全都露」駭客入侵智慧家電看光光

2023-02-01 23:14
三名印度留學生在芝城80多街的沃爾瑪前遭搶劫，其中一人不幸中彈喪生。(google截圖)

芝加哥3亞裔留學生 Walmart前遭持槍搶劫 1死1傷

2023-02-06 11:03
密西根州安娜堡被列為美國最宜居都市，主要是美食興旺、科技發達和密西根大學座落於此地。圖為該市占地69 畝、深受市民喜愛的蓋洛普公園。(Getty Images)

全美最適合居住都市 不在東岸 也不在西岸

2023-02-06 18:33

超人氣

更多 >
好市多2月新優惠商品上架 這5款省很大

好市多2月新優惠商品上架 這5款省很大
紐時：美中關係緊張 多州欲禁中國公民及中企買房地產

紐時：美中關係緊張 多州欲禁中國公民及中企買房地產
這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示

這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示
王麗坤傳閃嫁富商 老公竟是詐騙犯…豪宅名車已遭凍結

王麗坤傳閃嫁富商 老公竟是詐騙犯…豪宅名車已遭凍結
紐時：氣球事件 引發對習近平領導力的質疑

紐時：氣球事件 引發對習近平領導力的質疑