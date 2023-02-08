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網路隱私法 北卡、喬州排名倒數

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
網路隱私法律各州排名 資料來源：Comparitech
網路隱私法律各州排名 資料來源：Comparitech

根據網站Comparitech一份針對網路安全和線上隱私的新分析指出，喬治亞州在管理網路隱私的法律方面名列全美表現最差的州之一，排名倒數第11位。東南各州中北卡則表現最差，在該排名中位居全美倒數第六。

該網站分析了有關各州網路隱私的法律，並根據22項關鍵標準進行排名，包括企業如何管理使用和揭露客戶數據的法律，到保護記者、兒童和員工的線上隱私法律等。

結果顯示，在滿分25分中，喬州僅獲得3.5分。

Comparitech數據研究主管穆迪(Rebecca Moody)表示，喬州缺乏全面的資料隱私法，且未能涵蓋一些關鍵領域，因此在此排名中表現不佳。

「喬州在滿分25分中得分3.5分，是因為該州的確有公司處理網路數據(不包括政府機構)及保護K-12學生資訊的法律，以及保護記者的盾牌法(shield law)；半分則源於其保險代碼中包含了遺傳數據隱私(genetic data privacy )這一項，」穆迪表示。

在美東南各州中，雖然喬州排名領先北卡(3分)，但落後於阿拉巴馬州(5分)、佛州(5分)、南卡(5.5分)和田納西州(5.5分)。

Comparitech將加州評為網路隱私最好的州，猶他州和維吉尼亞州並列第二。線上隱私最差的州是愛達荷州，次差的則是賓州和密西西比州。

穆迪補充道，如果喬州引入一項全面的數據隱私法，比如去年年初在參議會提出但在委員會中遭否決的喬州電腦數據隱私法(Georgia Computer Data Privacy Act)，那麼得分將會大幅提升。

穆迪說，「制定這樣的法律將有助於為所有類型的消費者／用戶提供全面的數據保護，並確保為公司收集的個人數據提供基本的隱私保護。」

完整排名可查看：https://tinyurl.com/2tcz84ak。

隱私 喬州 北卡

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