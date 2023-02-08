華聯單身火鍋派對 男女開心聯誼

主辦人(右起)：拾二集火鍋店主金飆、華聯副會長江俞霖、主持人李楊。(記者王明心／攝影)

北卡華人 聯合會(CAFA)、南北卡華人單身俱樂部、拾二集火鍋於元宵節當天舉行南北卡單身火鍋聯誼會，大家在遊戲和吃火鍋間，互相認識，感情加溫。

這是華聯繼去年七夕後，再度舉行單身聯誼。副會長江俞霖表示，華聯想把這個活動辦成一年兩次的傳統，希望能讓年輕華二代走出家門交友聚會，從集體活動中感受社交樂趣，若能找到人生伴侶更好。

提供場地和餐費折扣的拾二集店主金飆說，願意提供周末時段來支持活動是因覺得火鍋適合圍爐共食，又充滿生活氣息，和元宵所代表的團圓寓意，也與活動的與契合之人相遇的宗旨相符。他說火鍋看似大家共食一鍋，但又各取所需，這種和而不同的精神也是美好兩性關係的訣竅。

當天有43名單身男女參加，80%是20至35歲的年輕人，大多已工作了幾年。用餐前，江俞霖先帶領大家玩機智問答。最後大家眼睛蒙上，輸隊與贏隊輪流餵橘子。江俞霖說橘子代表大吉大利，這個活動寓意新年送福接福，也讓大家放下拘謹， 拉近距離。

為保護隱私 ，受訪者皆用化名，當天活動也事先告知媒體不對個人拍照，好讓參加者沒有心理壓力，盡情互動。

在餐飲業工作的小鄭當天開了兩小時的車前來。他希望能認識以交往結婚為前提，善良、人品好的女孩。從事科研工作的小楠說她只要有感覺就好，而通常見一次面就大致會知道能否聊得上。擔任體操教練的歡歡想要找個善良、體貼、負責任的男孩。

他們分析了自己一直沒遇到理想對象的原因。小鄭因為有孩子，要考慮的事情多，選擇因而受限。小楠覺得自己熱情時刻已過，凡事冷靜處理，少了勇闖情關的衝動。歡歡說自己每天下班晚，沒時間交友。他們都讚許當天活動提供了一個相遇相識的平台，即使成不了姻緣，也多交了朋友，希望主辦單位以後能多多舉辦。

有的人不只赴會，還有強大的親友團同行。在食品公司工作的Bobby靦腆地說不要求身高學歷，只要彼此談得來，雙方家長都滿意就好。他的親友團包括媽媽和三個阿姨。媽媽說孩子能幸福是她最大的心願。米雪兒阿姨希望華人孩子能找到華人對象。阿紫阿姨是幼教老師，說婚姻是件天長地久的事，個性很重要，特別幫忙留意溫柔馴良的女孩。