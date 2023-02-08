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北卡維克郡傳槍枝威脅 6校封鎖

記者王明心／北卡羅來納州報導
尼布倫資優初中3日因網路安全威脅而停課。(該校臉書)
尼布倫資優初中3日因網路安全威脅而停課。(該校臉書)

北卡最大學區維克郡(Wake)上周多達六所學校因受到一系列安全威脅而被迫封鎖或停課。這些威脅6日解除，停課學生們重返課堂，警方也在校園加強安全巡邏，包括派駐警車停在校門口。

上周在社交媒體出現有人出示槍枝照片，表明計畫將這些槍枝帶到學校，意圖造成傷害，引起六所學校實施某種程度的封鎖(lockdown)，家長爭先恐後地接走受到驚嚇的孩子。警方至今尚未查到嫌犯。

根據WRAL電視台的報導，Zebulon初中是第一個在3日上午進入紅色代碼(Code Red)封鎖的學校。該校最終在中午提前下課，讓學生們回家。

East Millbrook初中隨後也進入紅色警戒狀態，學生在上午11時被送回家。Broughton高中則把校門鎖起。Dillard Drive初中、Dillard Drive小學，和Oberlin初中也於上午10時45分進入封鎖狀態。

雖然這些學校並沒有發現武器或襲擊者的具體證據，也沒有人受傷，但已引起師生和家長極大的不安。

調查人員正在試圖找出是誰製造了這些威脅的嫌疑犯。維克郡董事會主席和負責人也正在想辦法與執法部門和州議員合作，希望制定更好的安全措施，並加強處罰類似罪犯刑責。

此外，家長們也被要求保管好自有槍枝，且與孩子認真談論槍枝暴力的危險。維克郡警長辦公室鼓勵家長要監控孩子的社交媒體活動，以防悲劇發生。

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