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交配季土狼現蹤 家有寵物應警戒

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
近日，有愈來愈多的亞特蘭大都會區民眾，目擊到土狼蹤跡。(美聯社)
近日，有愈來愈多的亞特蘭大都會區民眾，目擊到土狼蹤跡。(美聯社)

近日有愈來愈多的亞特蘭大都會區民眾目擊到土狼蹤跡，去年12月甚至有土狼在當塢地(Dunwoody)咬傷了一隻狗。野生動物專家表示，現在是土狼交配的季節，如遇到應保持警戒。

經營Sanders Wildlife的Brandon Sanders說，這是土狼尋找伴侶的季節。牠們離開居所四處遊蕩，甚至入侵民眾的住家四周。不過，桑德斯說，土狼往往害怕與人類互動。

「土狼實際上並不危險。」他說土狼通常以植物為食，尤其是水果。但這樣的食物來源在冬天戶外並不常見。因此，牠們冒險尋找其他食物來源，像是老鼠，或是其他小動物。

桑德斯說，土狼通常不會選擇貓和狗作為食物。但他提醒，土狼畢竟是野生動物，民眾發現土狼時應該保持警惕。

桑德斯建議，民眾夜晚時應該將寵物帶進屋內，因為那時是土狼主要的覓食時間。如果必須將寵物置於屋外，應該在周圍設置柵欄。

民眾並應將放置在室外的食物密封起來，以減少囓齒動物的出現，如此也可降低土狼現身機率。

桑德斯說，遇見土狼時，民眾應該讓自己顯得高大強壯，建議可大吼大叫、拍手或向土狼扔東西，但不應逃跑。

更多關於土狼的訊息可查看：https://reurl.cc/lZ3Km6。

桑德斯 大都會 亞特蘭大

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