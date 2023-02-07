民主黨總統初選 首戰南卡 喬州第4站

拜登3日在費城舉行的民主黨全國委員會會議上演講。(美聯社)

民主黨 全國委員會(Democratic National Committee)4日在費城宣布明年黨內總統初選地點的順序，修改後的初選前五站依序是南卡羅來納州(2024年2月3日)，內華達州和新罕布夏州 (2月6日)，喬治亞州(2月13日)及密西根州 (2月27日)。

民主黨主席Jaime Harrison說，民主黨就像是多元化的美國，所以新日程也反映多元化選民的意見。拜登則曾在去年12月表示，要保障有色公民在黨內初選前期具有發言權。

初選前五州對於提名人選有絕大影響。因為連續五州初選結果，反映候選人實力高下。優勝者常較有利籌集資金或獲得政治支持，反之，若連續在五個州成績不佳，候選人通常就會退出或者暫停選舉造勢活動。

初選前期名單剔除了愛阿華州黨團會議(Caucus)。新的前五站中，有四個州是關鍵戰場，尤其是喬州 和密州，兩州在2016年由川普獲勝，2020年則變成拜登勝出。

喬州以往都在3月的超級星期二(Super Tuesday)舉行初選，民主黨這次將喬州初選提前一個月，代表了喬州愈來愈具指標意義，多元化選民心聲具有代表性與顯著性。

另一方面，共和黨總統黨內初選地點及日程並未大幅更動，依序為愛阿華州、新罕布夏州、內華達州和南卡，喬州並未列入該黨選戰初選前期的地點。

主管喬州選務的共和黨籍州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)則表示，兩黨初選必須同一天舉行，以減少選務成本。

對此，喬州民主黨全國委員會成員戴維斯(Wendy Davis)表示，民主黨需說服共和黨領導人，將初選提前對喬州全體有利，而非僅是對民主黨拜登有利。戴維斯說，提前辦理初選受矚目，連帶有經濟利益，像是增加競選電視、電台、平面媒體廣告。他以家鄉羅馬市(Rome)為例，如初選日排在晚期，關注度大幅下降，就很難分配到競選預算。

民主黨6月將再次開會，審議喬州與新罕布夏州能否落實選務排程的要求。