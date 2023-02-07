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現代供應商Seoyon 斥資7600萬喬州建廠

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

現代汽車集團(Hyundai Motor Group)的供應商Seoyon E-Hwa日前宣布將斥資7600萬元，在沙凡納(Savannah)附近新建工廠，該廠完工後，將向位於Ellabell新建的現代車廠提供生產零件，預計雇用500多人。

Seoyon E-Hwa表示，該廠將生產車門裝飾零件、車頂內襯和車廂後門裝飾零件等，計畫將於2024年10月開始投入生產。

該公司已在拉格朗吉(LaGrange)擁有一家有630名員工的工廠，該址靠近現代汽車在阿拉巴馬州蒙哥馬利(Montgomery)的工廠和起亞(Kia)在西點(West Point)的工廠。Seoyon E-Hwa在全球共有32個工廠。

Seoyon E-Hwa是自現代於去年5月宣布將斥資55億元建設電動車廠以來，第四家宣布將於喬州東南部建廠的供應商。現代車廠預計將雇用8100人，將於2025年開始生產。

前三家宣布將設廠的供應商包括了現代摩比斯(Hyundai Mobis)將在Richmond Hill投資9.26億設廠，雇用1500人；Joon Georgia將在Statesboro附近投資3.17億設廠，雇用630人；Ecoplastic投資2.05億在Register設廠，雇用456人。

州長坎普(Brian Kemp)日前則表示，他第二任期的目標是讓喬州成為全美電動汽車的領導者。

喬州政府將支付Seoyon E-Hwa新廠培訓工人的費用，但尚不清楚州和地方政府的總體激勵方案。該公司有資格獲得超過310萬元的州所得稅抵免，五年內每份工作可拿到抵免金額1250元，但前提是每位員工年收入至少為3萬1300元。

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