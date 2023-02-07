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喬州家醫短缺 全州159郡僅3郡達標

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

根據截至去年9月的勞動力數據顯示，喬治亞州每三位州民就有一位居住地區有初級醫療服務短缺情形。該州非常需要額外683名家庭醫生(primary care doctor)進駐，才有望緩解此問題。

家庭醫生是第一線的醫療人員，通常作為患者醫療問題和持續護理的主要聯繫人。

根據衛生資源和服務管理局(Health Resources and Services Administration)的資料顯示，依據聯邦標準，喬州僅有三個郡擁有足夠的家庭醫師。

其餘156個郡均被認定為衛生專業人員短缺地區(Health Professional Shortage Areas, HPSA)，即缺乏醫療保健服務。Kaiser Family Foundation的一份數據顯示，喬州在滿足州內初級保健需求的表現墊底，僅約40%的需求得到滿足。而約有三分之一的喬州人，約330萬人，生活在初級保健短缺的地區。

HPSA的界定按照了地理、人口類型或設施等條件，除了初級保健，還有牙科和精神保健等都列入考量。

州長坎普(Brian Kemp)在去年成立了醫療保健勞動力委員會(Healthcare Workforce Commission)，用來幫助解決長期的醫療勞動力短缺，這一問題更因為COVID-19的流行而更加凸顯。

根據該委員會的報告指出，雖然一半以上的喬州醫療保健科系的畢業生選擇留在該州，但在此同時，有許多年長的醫療保健人員即將退休。且該州愈來愈多的無保險和老年患者，為當地醫療系統帶來額外的壓力。

對此，報告的其他建議包括制定在工作場所暴力的零容忍政策。美國勞工統計局報告稱，到2018年，針對醫護人員的暴力行為持續穩定增加，在整個疫情期間更有多起暴力攻擊事件。

另外，擴大在喬州學習的醫學貸款減免，也可以提高醫護人員的留任率。該州目前為承諾在農村和服務欠缺地區執業的持證醫護人員提供各種貸款減免計畫。

喬州 貸款 醫學

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