1 .5萬購買護士執照 喬州22護士涉案

喬治亞州22位護士被指控以假造學歷或是假成績單不當取得執照。(美聯社)

喬治亞州護理委員會(Board of Nursing)近期致函22位護士，指控他們以假造學歷或是假成績單取得執照。該機構要求涉案者在30天內自動放棄護士執照，否則將面臨政府起訴。

最近聯邦調查局(FBI )和司法部(Department of Justice)宣布，通過夜鶯行動(Operation Nightingale)，破獲了一起1000億元的全國詐騙 案。該詐騙團夥通過三家在佛羅里達州的「護士學校」，為學員提供假的護士學位和成績單。

這些學員只需要支付1萬5000元即可獲得護士執照，不需要學習也不需要實習。喬州 目前已確認有22人涉案，其中三位在底卡特市(Decatur)的亞特蘭大退伍軍人醫護中心(Atlanta VA Medical Center)上班。

該醫院負責人表示，已將此三位護士開除，醫院病人的安全是中心最重要的職責。喬州護理委員會表示，1月中旬致信給這些護士迄今，尚未有護士自動放棄執照。

負責監管喬州護理委員會的州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)辦公室表示，州調查人員已與FBI攜手取得證據，並計畫進一步吊銷這些涉案者的執業執照。(楊欣欣)