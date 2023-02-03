反對Rivian建廠 摩郡居民再告州府

計畫中耗資50億元的Rivian喬州電動車廠投資案屢生波瀾。近日一些反對的附近居民再度將州及地方政府告上法院。圖為該廠的預定地。(美聯社)

計畫中耗資50億元的Rivian電動車廠投資 案，又傳出新的訴訟，一些反對該計畫的當地居民，近日再度將喬治亞州和地方政府官員告上法庭。

Rivian預定廠址占地2000畝，六名居住在周圍或附近擁有房產者日前提起訴訟，稱喬州 非法規避地方土地規畫法和土地擾民許可法(Land Disturbance Permit)，此外，還提到當地官員拒絕執行上述法規。

新的訴訟實際上延續了上一場法律戰，去年12月一名當地法官拒絕發布「停工令」，以禁止該計畫的分級整理準備工作，代表反對Rivian進駐的律師克里斯蒂(John Christy)告訴亞特蘭大 憲報(AJC)，他的客戶分別在富爾頓郡及摩根郡提出兩宗訴訟，州跟地方郡縣均列入起訴目標。

他表示，州府正在試圖接管該項目，因為重新規畫受到當地反對派的威脅。

該廠址位於摩根郡和沃爾頓郡(Walton)南部，距離亞特蘭大約一小時車程，整個土地包括28個地塊，歸當地發展局擁有，且地目規畫是農業用途，而非工業用途。

去年2月，州府接管了該項目，並在地方官員有機會投票前就撤回了重新規畫的申請，在很多情況下，地方對於土地的規畫，並不適用於包括開發部門等州府旗下持有的地產。

喬州經濟發展署(GDEcD)稱，新訴訟沒有法律依據，只是為了試圖延緩Rivian計畫的進展。

經發署在一份聲明中稱，原告的動機僅在於提起最多的瑣碎訴訟，來延緩並阻止該計畫進行，迫使Rivian退出。「這最終將導致數以千計的喬州人失去高質量的工作機會，以及數十億元的新投資，反對派的做法勢將徒勞無功。」

地方官員對新的訴訟拒絕評論。受到當地民眾強烈反彈影響，Rivian建廠正面臨一系列法律爭議。雖然此案擁有許多社區和商業領導的支持，但許多居民擔心此案會招來更多的投資，使交通更壅塞，進而破壞當地的鄉村生活。

Rivian表示，新廠將會雇用7500人，並計畫在2025年投產。作為交換，喬州和地方官員提供了超過15億元的優惠措施，包括稅收減免、特許、免費土地和基礎設施。

這些優惠措施已在法庭上受到挑戰。去年9月一位摩根郡法官否決了價值約7億的房產稅減免，這一裁決已經進入上訟程序。(田秀文)