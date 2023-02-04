祭祖 守歲 揮春 包元寶 發壓歲錢 一起吃團圓飯亞特蘭大耶穌聖名華人天主堂教友與耶穌一同歡樂慶祝傳統農曆新年

劉兆偉神父發紅包。

在海外過農曆新年，大多數人聚集在一起吃一頓飯就算慶祝過年了，總感覺缺少了「年味」。今年位於喬治亞州 Norcross的耶穌聖名華人 天主堂(Holy Name of Jesus Chinese Catholic Mission)教友，則一起度過了一個濃濃家鄉味的歡樂傳統新年。大家一起敬天祭祖，除夕守歲，揮春寫下新年願望的春聯，一同擀皮包元寶，更歡歡喜喜地領壓歲錢，享用著遍及大江南北的各家拿手美食。

為了讓大家能夠真正地過一個傳統農曆新年，耶穌聖名堂司鐸劉兆偉神父和教友們策劃了別開生面的新年活動。首先大家在1月21日除夕當天，在小教堂朝拜聖體、守聖時，以六個半小時的時間、正好也是東方老家午夜到清晨6時30分的時間，陪伴著耶穌守歲，和耶穌述說自己這一年的起起伏伏、悲歡離合、與感恩天主的心裡話。

1月22日大年初一，不分華洋老少的教友們一大早就到教堂，有的裁紙、研墨揮春寫春聯，有人寫中文，有人寫英文，繁簡字體在這兒都是一家親；更不管字寫得優美與否，只管寫下自己新春願望，像是「救恩播五洲，福音傳四海」，「春為一歲首，主是萬福源」，「天主在天受光榮，人們在世享平安」，洋人朋友更用中文寫下「新年快樂，萬事如意」。

在交誼大廳中，有教友分工合作揉麵，擀皮，和著準備好的水餃餡，大家一起包餃子。希望大家在聚餐時人人分享著元寶，一年都能平安福氣滿滿。

當天的「感恩祭」彌撒特別配合華人春節，安排的福音經文是「真福八端」，希望大家將神貧、哀慟、溫良、飢渴慕義、憐憫人、心裡潔淨、締造和平、為義而受迫害作為新的一年的標竿，不斷努力修德成聖，追求最終回歸天鄉的永生目標。

彌撒結束後，劉神父帶領大家祭祖和團拜。每家列隊獻香祭拜列祖列宗，神父則在一旁發給每人壓歲錢和過年必要吃討吉祥的杏仁餅。現場還為小朋友準備的遊戲，及分享各家來自大江南北的拿手好菜，在溫馨愉悅中度過美好的大年初一。