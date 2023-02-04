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第一IC銀行總資產突破10億元大關　行長金東郁感謝客戶和全體行員23年支持達到長期里程碑

亞特蘭大工商組
第一IC銀行主要負責人，左起資深副行長申東源(Dong Won Shin)，行長金東郁(Dong Wook Kim)，及執行副行長Edward Briscoe召開記者會，宣布該銀行的重大喜訊。
第一IC銀行主要負責人，左起資深副行長申東源(Dong Won Shin)，行長金東郁(Dong Wook Kim)，及執行副行長Edward Briscoe召開記者會，宣布該銀行的重大喜訊。

總行位於喬治亞州Doraville市的第一IC銀行(First IC Bank)，2022年表現成績亮麗，於第四季度總資產突破10億美元，達到10億2804萬元，比2021年同期增長近一成。該行董事會和高級管理層表示，創記錄的高質量和盈利業績促使該銀行的長期目標得以在2022年底實現。

第一銀行行長金東郁(Dong Wook Kim) 、執行副行長Edward Briscoe和資深副行長申東源(Dong Won Shin)召開記者會，宣布該銀行的這項重大喜訊。金東郁感謝說，1月31日正好是該銀行成立第23週年，感謝客戶的長期支持，這也是「銀行全體行員、執行團隊和董事會共同努力不懈造就卓越成績，使該銀行成為美國表現最好的銀行之一。」

據第一IC銀行最新公布的2022年第四季財報顯示，該行總資產終於突破10億元大關，銀行整體增速較前一年同期穩定增長9.12%。總資產的提升得利於貸款大幅增長到8億68050萬元，同比增長29.50%；同時，該銀行拖欠貸款總額僅約為 70 萬元，不到貸款總額的 0.1%。存款為8億7557萬元，同比增長5.22%；淨利息收益(NIM)為4.28%；整體利潤為 2150 萬元，較上年增加 10%，為該行成立以來最高的一年。

第一IC銀行的優秀表現也獲得公評肯定，史坦普全球市場情報(S&P Global Market Intelligence)將該銀行列為全美10億到30億元資產的銀行中，排名為2021年的第三名。

昔稱First Intercontinental Bank的第一IC銀行，於2000年在喬州成立。在業務快速發展下，該銀行獲得聯邦儲備銀行及喬州銀行金融局的核准，於2017年3月成立第一IC控股公司(First IC Corporation)，隨即將列於該控股公司之下的第一銀行在4月時正式更名為第一IC銀行。

目前第一IC銀行在亞特蘭大都會區已有Doraville、Duluth、 Sugar Loaf 、Johns Creek、 Suwanee、Norcross 等六家分行。第一IC 銀行為了加強對華人社區的服務，2017年8月德州卡羅頓Carrollton市(位於達拉斯都會區)分行開幕後，正式宣告將經營版圖，從喬州擴張到亞裔人口眾多的外州，並相繼設立紐約Bay Side、新澤西州的Palisades Park、和加州洛杉磯分行。另外，在華盛頓州西雅圖、加州洛杉磯、德州卡羅頓和紐約都設有貸款辦公室，以便為更多華裔人士提供全方位金融理財服務。

第一IC銀行各分行均有華人提供各項金融服務，房屋貸款、商業貸款及各相關部門也都設有華文代表，華裔及華資企業不論有房屋貸款或創業貸款需求，第一 IC銀行均能為提供全方位簡便快速審核的說中文服務。第一IC銀行總行地址：5593 Buford Highway Doraville, GA 30340，總行電話：770-451-7200。可以撥打Johns Creek分行的華文專線：770-418-1363。網址：www.FirstICBank.com。

第一IC銀行2022年第四季報表。(本報記者製表)
第一IC銀行2022年第四季報表。(本報記者製表)

貸款 喬州 加州

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