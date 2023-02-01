北卡華協春節嘉年華 熱鬧回歸

節目多樣，精彩豐富。(記者王明心／攝影)

北卡 歷史最悠久的華人 社團「北卡三角地區華美協會」(TACAS) 28日在北卡朵頓競技場(Dorton Arena)舉行春節嘉年華會，這也是該活動因疫情停辦三年後首度恢復推出，吸引約3000多人參與。

由於日前加州華人春節慶祝活動發生致命槍擊，這場活動也讓主流媒體對會場維安特別關注。包括電視台WRAL、abc11、Spectrum News在活動前，紛紛針對會場安全問題採訪會長黃光榮。

黃光榮說，為了確保大家安全，該會加強安保，例如每個入場賓客都要先經過金屬探測門，確定沒有攜帶武器。警衛也四處巡邏，留意任何可疑跡象。由於準備周全，當天活動順利圓滿。

舞台節目從早上10時進行到下午5時，由大學生羅凱莉(Kylie Robinson)、電視新聞主播周凌曦(Renee Chou)、心理醫師張智盈(Tsu-Yin Chang)分段主持。內容包括舞龍舞獅、民族舞、現代熱舞、功夫、扯鈴、歌唱、國樂演奏、電音三太子鼓隊等。期間穿插抽獎活動。

會場四周美食令人垂涎欲滴，除了中華料理，還有當地不易吃到的台灣小吃，如鹽酥雞、大腸麵線、滷肉飯、關東煮、豆花、剉冰等。

場內還有許多文化活動，包括北卡書友會免費為遊客寫書法及「釣魚 學漢字」遊戲。洛麗中文學校推出手作燈籠、彩繪燈籠、製作書籤、剪紙、學下象棋等，來賓響應熱烈。

北卡佛光山提供素食和遊戲，也吸引許多人駐足。監寺妙舟法師表示，大師教導要主動與社區接軌。他們鼓勵吃素救地球，希望讓大家知道素食的美味。德意志銀行(Deutsche Bank)雖為德國機構，當天的攤位由義工揮毫寫書法，洋溢中華傳統，負責攤位的呂勇說，該銀行希望融入華人社區，讓更多人認識。

從來沒有慶祝過春節的歐凱蒂(Katie O)說，當天活動充滿了文化色彩，非常好玩。跟著台灣女友擔任義工的Bryan Harris說，他從小只聽說過春節，不曾親身經歷，這次他在釣魚遊戲中，學會了一些漢字。丁耀輝(Yao Hui Ding)第一次實體看到舞龍舞獅節目，心情雀躍。