供大船出入 喬州擬加高沙凡納大橋

喬州交通運輸廳(GDOT)計畫將加高沙凡納港的尤金‧塔爾馬奇紀念大橋，以利大型船隻通過。(美聯社)

喬治亞州 官員日前簽署了一項計畫，擬將沙凡納港(Savannah)的懸吊橋高度增加，讓更多大型貨船進出，促進該港交通流量。

喬州 交通運輸廳(GDOT)董事會在1月份的會議上批准了該計畫，預定今年稍後聘請承包商，針對該計畫進行諮詢。

尤金‧塔爾馬奇紀念大橋(Eugene Talmadge Memorial Bridge)於1991年開通，橫跨喬州-南卡羅來納州 境線上的沙凡納河。通過沙凡納市區河濱的貨船，必須通過該橋才能到達沙凡納港邊。

DOT建設計畫經理Andrew Hoenig向董事會表示，計畫加高橋樑的同時，並將更換已有數十年歷史的懸索。他估計建設成本將在1.5億元至1.75億元之間。「這顯然比替換整座橋樑要有效得多，」Hoenig表示。

聯邦官員去年完成了耗資9.73億元的沙凡納河航道擴建工程，這樣載貨更多的大型船隻就可順利進出港口，無需等待漲潮。

喬州港務局(Georgia Ports Authority)執行董事林奇(Griff Lynch)多年前即表示，需要對塔爾馬奇大橋採取一些措施。當時他預測，在15年內，新型船舶將因體積太大而無法順利通過橋下。他當時建議替換整座橋樑。

DOT官員目前雖表示目前計畫加高橋樑而非更換整座橋，但已披露的細節仍舊很少。

目前尚不清楚該計畫是否會再次引起為這座橋重新命名的聲浪。塔爾馬奇是一名種族隔離主義者，在1933年至1942年間擔任了三屆喬州州長。在過去的十年中，沙凡納市議會、美國女童子軍和其他組織都曾呼籲州議員將此橋更名，但都未能成功。