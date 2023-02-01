我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冰風暴襲中南部 逾1900航班取消 3000萬人受衝擊

川普之後第二人？美前駐聯合國大使海理傳將參戰2024

供大船出入 喬州擬加高沙凡納大橋

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬州交通運輸廳(GDOT)計畫將加高沙凡納港的尤金‧塔爾馬奇紀念大橋，以利大型船隻通過。(美聯社)
喬州交通運輸廳(GDOT)計畫將加高沙凡納港的尤金‧塔爾馬奇紀念大橋，以利大型船隻通過。(美聯社)

喬治亞州官員日前簽署了一項計畫，擬將沙凡納港(Savannah)的懸吊橋高度增加，讓更多大型貨船進出，促進該港交通流量。

喬州交通運輸廳(GDOT)董事會在1月份的會議上批准了該計畫，預定今年稍後聘請承包商，針對該計畫進行諮詢。

尤金‧塔爾馬奇紀念大橋(Eugene Talmadge Memorial Bridge)於1991年開通，橫跨喬州-南卡羅來納州境線上的沙凡納河。通過沙凡納市區河濱的貨船，必須通過該橋才能到達沙凡納港邊。

DOT建設計畫經理Andrew Hoenig向董事會表示，計畫加高橋樑的同時，並將更換已有數十年歷史的懸索。他估計建設成本將在1.5億元至1.75億元之間。「這顯然比替換整座橋樑要有效得多，」Hoenig表示。

聯邦官員去年完成了耗資9.73億元的沙凡納河航道擴建工程，這樣載貨更多的大型船隻就可順利進出港口，無需等待漲潮。

喬州港務局(Georgia Ports Authority)執行董事林奇(Griff Lynch)多年前即表示，需要對塔爾馬奇大橋採取一些措施。當時他預測，在15年內，新型船舶將因體積太大而無法順利通過橋下。他當時建議替換整座橋樑。

DOT官員目前雖表示目前計畫加高橋樑而非更換整座橋，但已披露的細節仍舊很少。

目前尚不清楚該計畫是否會再次引起為這座橋重新命名的聲浪。塔爾馬奇是一名種族隔離主義者，在1933年至1942年間擔任了三屆喬州州長。在過去的十年中，沙凡納市議會、美國女童子軍和其他組織都曾呼籲州議員將此橋更名，但都未能成功。

喬州 南卡羅來納州 喬治亞州

上一則

阿州中區華僑會迎春 張道山接會長

下一則

宏武協會2月11日舉辦帕金森氏症講座

延伸閱讀

布朗士華警接連遇襲 市警工會怒

布朗士華警接連遇襲 市警工會怒
2023 喜見兩黨開始合作

2023 喜見兩黨開始合作
哈姆林「暖心玩具募資曝光」 受傷後急湧556萬元

哈姆林「暖心玩具募資曝光」 受傷後急湧556萬元
河南鄭新黃河大橋嚴重車禍 200輛大小車輛撞成一團

河南鄭新黃河大橋嚴重車禍 200輛大小車輛撞成一團
中國疫情爆炸醫療緊繃 外籍急診室資深醫師未曾見

中國疫情爆炸醫療緊繃 外籍急診室資深醫師未曾見
斷橋重建899天 宜蘭南方澳大橋通車

斷橋重建899天 宜蘭南方澳大橋通車

熱門新聞

警方公布尼科爾斯本月初被警方毆打致死的視頻，事發當時為20：35。（視頻截圖）

曼菲斯5警施暴視頻公開 華府警方全員待命 因應潛在動亂

2023-01-27 20:42
多名大通銀行的芝城商家用戶，近日都遭遇詐騙損失不少金錢。(pexels)

銀行來電要求認證？小商家帳戶數萬元瞬間消失

2023-01-30 10:31
聯邦提供給低收入戶的糧食券援助計畫。(取自農業部)

「請撥打877…」千萬別照做 糧食券金額恐被偷光

2023-01-31 15:22
向銀行借款買推特，馬斯克為利息發愁。(美聯社)

耍大牌買推特鑄成大錯? 馬斯克已非全球首富

2023-01-27 15:51
社區民眾留言給被學生射致重傷的教師澤溫爾。美聯社

三度警告男孩有槍 受傷教職員將告公校

2023-01-25 12:24
CNN將於今年底之前永久遷離其位於亞特蘭大市中心的總部位址。(記者林昱瑄／攝影)

CNN總部 年底前遷出亞城市中心

2023-01-24 12:34

超人氣

更多 >
住在這幾個州的居民 今年還可收到補助金或退稅

住在這幾個州的居民 今年還可收到補助金或退稅
從事仿冒盜版…微信、蝦皮、淘寶再列惡名市場 美促嚴打

從事仿冒盜版…微信、蝦皮、淘寶再列惡名市場 美促嚴打
又爆仇亞攻擊…9旬婦人出門2分鐘 被打到頭破血流

又爆仇亞攻擊…9旬婦人出門2分鐘 被打到頭破血流
胡歌老婆被起底「真實身分」 神似楊冪、林依晨綜合體

胡歌老婆被起底「真實身分」 神似楊冪、林依晨綜合體
科技業裁員大潮席捲 華人轉行、海歸…盼度過危機

科技業裁員大潮席捲 華人轉行、海歸…盼度過危機