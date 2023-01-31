世報線上燈謎會2/12截止 大獎等你拿

掃描圖中二維碼參與 2023「迎新春燈謎會」。(主辦方提供)

迎兔年，由思念食品 及世界日報聯合主辦的「第32屆迎新春燈謎會」，已於世界新聞網 (Worldjournal.com)開跑。網上將有四種難度共40道題目的問卷供讀者猜射，活動持續進行到2月12日。參與活動將有機會獲得Le Creuset頂級鑄鐵鍋、智能升降電火鍋等多項好禮，歡迎全美讀者同樂。

該項網路猜燈謎，作為華人 社區慶祝春節的重點活動之一，每年皆獲得讀者的熱烈迴響。為體現「玉兔迎春添新象」的吉祥寓意，主辦單位精心規畫40道燈謎題目，今年將以單字、成語、日常用品及地名為主，並依照難易度分成四種版本，新手、老手皆可從中得到樂趣，一開春就有好心情。

參與線上問卷且獲滿分者即可參加抽獎，頭獎為思念食品贊助的Le Creuset頂級鑄鐵鍋乙名(市價380元)，二獎為華人生活館(HuarenStore.com)贊助的Joydeem智能升降電火鍋乙名(市價129元)，還有思念食品贊助的十名15元現金禮卡作為幸運獎。得獎名單定2月17日於世界新聞網活動頻道公布。活動詳情請掃描圖中二維碼，或參閱本報廣告及世界新聞網活動頻道(event.worldjournal.com)，或電：(718)746-8889分機6364。