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卡羅來納亞美商會 新董事會宣誓就職

記者李君蘭／北卡羅來納州報導
CAACC新一屆董事會宣誓儀式，在北卡夏樂東航書院舉行。(記者李君蘭／攝影)
CAACC新一屆董事會宣誓儀式，在北卡夏樂東航書院舉行。(記者李君蘭／攝影)

卡羅來納亞美商會(CAACC)日前在北卡夏樂的東航書院(East Voyager Academy)，舉行新一屆董事會宣誓就職儀式。

CAACC自成立之日起，一直致力於與社區夥伴合作，圖片左起依次為董事陳查理博士、...
CAACC自成立之日起，一直致力於與社區夥伴合作，圖片左起依次為董事陳查理博士、東航校長馬修(Renee Mathews)、北卡州眾議員奥特里(John Autry)、董事包提莎(Nini Bautisa)博士、董事裴‧亞歷克斯(Alex Bui)。(記者李君蘭／攝影)

活動由北卡州眾議員奥特里(John Autry)主持，出席的新董事會成員包含包提莎(Nini Bautisa)博士、巴特(Nimish Bhatt)、賓格拉迪亞(Div Bhingradia)、裴‧亞歷克斯(Alex Bui)、陳查理(John Chen)博士、陳莉(音譯，Lena Chun)、岡薩雷斯(Ann Gonzales)、羅梅羅(Alex Romero)和張健雄(Jian Zhang)博士。

夏樂僑領陳查理博士(右)也是東航書院的創始董事之一。(記者李君蘭／攝影)
夏樂僑領陳查理博士(右)也是東航書院的創始董事之一。(記者李君蘭／攝影)

當天，梅克倫堡郡專員傑雷爾(Mark Jerrel)擔任演講嘉賓，儀式告一段落後，東航書院和CAACC共同主持招待晚宴，答謝贊助商、亞太裔社區代表和2022年夏樂亞洲節暨龍舟賽的主要志工們。

北卡州眾議員奥特里(John Autry)親自到場祝賀並主持宣誓儀式。(記者李君...
北卡州眾議員奥特里(John Autry)親自到場祝賀並主持宣誓儀式。(記者李君蘭／攝影)

CAACC是一個非營利性的全志工組織，由金賢春(音譯，Ki-Hyun Chun)博士於1999年創立，希望透過教育文化途徑和積極的公民參與，來培養、加強及賦權亞裔和其商業社區的經濟發展。更多詳情可上網：www.caacc.com，或致電：(866)937-2742。

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