因應暴力抗議 喬州州長宣布進入緊急狀態

日前在亞特蘭大，一名抗議人士被執法當局指稱射傷了一名州警，稍後遭警方射殺。警方隨後封鎖了市中心的街道。(美聯社)

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)宣布該州進入緊急狀態 ，並派出1000名國民兵戒備，以隨時應對在亞特蘭大 市中心持續不斷的暴力抗議活動。連串示威主要源於日前在亞城市區發生槍擊案，一名被指控開槍射傷警員的男子，當場遭執法人員射殺。除非州長續簽，此一緊急狀態將延續至2月9日。

近日亞城的抗議活動以亞特蘭大公共安全培訓中心大樓(Atlanta Public Safety Training Center)為中心，該地暱稱為「警察 城」(Cop City)。抗議人士已在此地點集結了好幾個月，一名叫做Manuel Esteban Paez Teran的抗議人士在18日被執法部門開槍打死。

警方指稱，這名死者曾在警方之前驅逐抗議人士的行動中，開槍打傷了一名喬州警官。這名警官緊急送醫後，並無生命危險。

21日，在「警察城」的抗議活動延燒，導致公共財產損失和一輛警車被焚，警方逮捕了六人。亞特蘭大市長狄更斯(Andre Dickens)說，發現一些被捕者攜帶炸藥，不過當天沒有人受傷。

坎普在宣布緊急狀態時，特別提到了部分激進者將警車焚毀。「這些蒙面人士在亞特蘭大警察基金會(Atlanta Police Foundation)辦公大樓前投擲石塊、燃放煙火並焚燒警車，」他說，「喬州人尊重和平抗議，但不容忍針對人身或財產的暴力行為。」

緊急狀態聲明也授權喬州國民兵應對持續的抗議活動。現役部隊將擁有「與執法人員相同的逮捕權」。

亞特蘭大警察局(APD)在一份聲明中告訴CBS新聞，正在密切監視日前在曼菲斯(Memphis)所發生的Tire Nichols事件所引發的抗議活動。Nichols於1月10日在路上遭警方攔下，三天後死亡。參與逮捕的五名警官被控二級謀殺罪。

「我們正密切關注曼菲斯的事件，並準備好支援亞特蘭大的和平抗議活動，」APD表示。「我們理解並分享對Nichols之死的憤怒。警察應該以富有同情心、稱職和符合憲法的方式行事。我們要求示威安全而平和。」