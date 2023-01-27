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南卡哥倫比亞華人協會 新春聯歡

記者林麗雪／南卡羅來納州報導
會後部分來賓大合照。(記者林麗雪／攝影)
會後部分來賓大合照。(記者林麗雪／攝影)

南卡哥倫比亞華人協會協同該地中文學校，腰鼓隊以及華人基督教會，日前於河濱高中(River Bluff)餐廳舉辦春節聯歡會。當天除了聚餐之外，各個單位都演出精彩節目，會中並發送紅包，表揚績優中文教師及華人子弟。

節目由南卡腰鼓隊演出「歡樂中國年」揭開序幕。隨後有李師揚「中國話」、李曉民「心上的羅加」、李逍遙「我心永恆」、Amelie Galimba「夜空中最亮的星」、鄭東健「聽聞遠方有你」等獨唱；Ethan Simuel鋼琴獨奏「送虎年迎兔年」，華人教會成人合唱「耶和華祝福滿滿第九」和小朋友說唱「春節童謠」，河濱高中二女生舞蹈「茉莉花」與五人合舞「大中國」等節目。

其後，由殷嵐領導的腰鼓隊又幾度穿插上陣，演出舞蹈「我的九寨」，服裝走秀「一家親」以及團體互動舞蹈「相親相愛」。最後還有最受歡迎的兒童猜謎領紅包。

當天大會更頒發優秀教師與學生獎以及優秀志工獎。獲獎教師有河濱高中的馮楚涵與東點中小學的戴娜，由茶壺中餐廳贊助。優秀志工獎給殷嵐，由哥倫比亞華人協會贊助。優秀學生獎則由Luciano Chen、David Jiang、Emily Zheng和Ximin Ma獲得，由美國亞太公共事務聯盟南北卡分會(APAPA-CC)贊助。

APAPA是全國性非營利組織，在全美有近50個分會，旨在通過培養領導力和公民參與來推動亞太裔社區建設，鼓勵和培養亞太裔積極參政議政。南北卡分會創始會長朱超威博士說，該會已在夏樂、教堂山、溫莎和哥倫比亞等南北卡主要城市創建志願者團隊，2023年起將推出一系列培訓和活動，同時也將和各地亞太裔組織合作，出資設立一系列獎項和基金。

華人基督教會大合唱。(記者林麗雪／攝影)
華人基督教會大合唱。(記者林麗雪／攝影)
獲表揚的四位優秀學生。(記者林麗雪／攝影)
獲表揚的四位優秀學生。(記者林麗雪／攝影)
四年級生李逍遙高歌一曲「我心永恆」，音色與表情俱佳，贏得熱烈掌聲。(記者林麗雪／...
四年級生李逍遙高歌一曲「我心永恆」，音色與表情俱佳，贏得熱烈掌聲。(記者林麗雪／攝影)
華人基督教會的小朋友在楊梅老師的教導下說唱「春節童謠」，講述新年習俗。串場的小男...
華人基督教會的小朋友在楊梅老師的教導下說唱「春節童謠」，講述新年習俗。串場的小男孩，應對得頭頭是道，連大人也長知識了。(記者林麗雪／攝影)
積極協助大會演出活動的李曉民與殷嵐夫婦，在服裝走秀中出場。(記者林麗雪／攝影)
積極協助大會演出活動的李曉民與殷嵐夫婦，在服裝走秀中出場。(記者林麗雪／攝影)
得獎的二位優秀老師：馮楚涵(左)與戴娜。(記者林麗雪／攝影)
得獎的二位優秀老師：馮楚涵(左)與戴娜。(記者林麗雪／攝影)
小朋友踴躍參加猜謎領紅包的遊戲。(記者林麗雪／攝影)
小朋友踴躍參加猜謎領紅包的遊戲。(記者林麗雪／攝影)
腰鼓隊員盧曉因傷穿戴一件護背夾克，上場走秀，精神可嘉。(記者林麗雪／攝影)
腰鼓隊員盧曉因傷穿戴一件護背夾克，上場走秀，精神可嘉。(記者林麗雪／攝影)

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