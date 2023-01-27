南卡哥倫比亞華人協會 新春聯歡

會後部分來賓大合照。(記者林麗雪／攝影)

南卡 哥倫比亞華人 協會協同該地中文學校，腰鼓隊以及華人基督教會，日前於河濱高中(River Bluff)餐廳舉辦春節聯歡會。當天除了聚餐之外，各個單位都演出精彩節目，會中並發送紅包，表揚績優中文教師及華人子弟。

節目由南卡腰鼓隊演出「歡樂中國年」揭開序幕。隨後有李師揚「中國話」、李曉民「心上的羅加」、李逍遙「我心永恆」、Amelie Galimba「夜空中最亮的星」、鄭東健「聽聞遠方有你」等獨唱；Ethan Simuel鋼琴獨奏「送虎年迎兔年」，華人教會成人合唱「耶和華祝福滿滿第九」和小朋友說唱「春節童謠」，河濱高中二女生舞蹈「茉莉花」與五人合舞「大中國」等節目。

其後，由殷嵐領導的腰鼓隊又幾度穿插上陣，演出舞蹈「我的九寨」，服裝走秀「一家親」以及團體互動舞蹈「相親相愛」。最後還有最受歡迎的兒童猜謎領紅包。

當天大會更頒發優秀教師與學生獎以及優秀志工獎。獲獎教師有河濱高中的馮楚涵與東點中小學的戴娜，由茶壺中餐廳贊助。優秀志工獎給殷嵐，由哥倫比亞華人協會贊助。優秀學生獎則由Luciano Chen、David Jiang、Emily Zheng和Ximin Ma獲得，由美國亞太公共事務聯盟南北卡 分會(APAPA-CC)贊助。