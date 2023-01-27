表彰華裔志工 3月4日亞城市政廳頒獎

亞特蘭大 美國華人志願者(Chinese American Volunteers)以及全球國際聯盟計畫(Global International Alliance)將在3月4日下午3時至5時，於亞特蘭大市政廳中庭舉行「表彰美國華裔 志工」頒獎典禮和音樂會。活動免費對公眾開放，並提供水和零食。

喬治亞州州議員歐曉瑜(Michelle Au)當天將頒發喬州 眾議會決議獎(Georgia House Resolution Award)，以表彰喬州以及他州的華裔志工為真理、正義和民主挺身而出。Lenora Peterson博士則將頒發總統終身成就獎(President's Lifetime Achievement Award)，以表彰志工們以服務建設更強大國家的承諾。

地址：68 Mitchell Street, Atlanta, GA 30303。當天可在Government Center Parking garage停車，地址：200 Central Ave SW, Atlanta, GA 30303，或停在街道兩旁。停車費4元(只收信用卡)。

詳情或問題可電郵：[email protected]。