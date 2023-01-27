我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登提名聯邦法官候選人 被憲法「基本問題」當場難倒

半月灣槍案目擊者：被害人爬起逃命 趙春利緊追再開槍

表彰華裔志工 3月4日亞城市政廳頒獎

【亞特蘭大訊】

亞特蘭大美國華人志願者(Chinese American Volunteers)以及全球國際聯盟計畫(Global International Alliance)將在3月4日下午3時至5時，於亞特蘭大市政廳中庭舉行「表彰美國華裔志工」頒獎典禮和音樂會。活動免費對公眾開放，並提供水和零食。

喬治亞州州議員歐曉瑜(Michelle Au)當天將頒發喬州眾議會決議獎(Georgia House Resolution Award)，以表彰喬州以及他州的華裔志工為真理、正義和民主挺身而出。Lenora Peterson博士則將頒發總統終身成就獎(President's Lifetime Achievement Award)，以表彰志工們以服務建設更強大國家的承諾。

地址：68 Mitchell Street, Atlanta, GA 30303。當天可在Government Center Parking garage停車，地址：200 Central Ave SW, Atlanta, GA 30303，或停在街道兩旁。停車費4元(只收信用卡)。

詳情或問題可電郵：[email protected]

喬州 亞特蘭大 華裔

上一則

世界孫中山基金會成立二十週年暨敬老慈善晚宴

下一則

治安太差 近9成逾50歲選民考慮搬離芝城

延伸閱讀

燭光守夜眾人哀悼 議員饒影凡回憶本受邀晚會 未赴舞星逃一劫

燭光守夜眾人哀悼 議員饒影凡回憶本受邀晚會 未赴舞星逃一劫
阻布碌崙國王高速路遊民所 寇頓籲2/3嗆市長

阻布碌崙國王高速路遊民所 寇頓籲2/3嗆市長
重傷牧師、殺害司事 西班牙男子持刀闖2教堂釀1死4傷

重傷牧師、殺害司事 西班牙男子持刀闖2教堂釀1死4傷
亞城僑教中心 新春聯歡迎兔年

亞城僑教中心 新春聯歡迎兔年
中華文化學校與石頭山公園 齊慶新春

中華文化學校與石頭山公園 齊慶新春
CNN總部 年底前遷出亞城市中心

CNN總部 年底前遷出亞城市中心

熱門新聞

一名被害婦女匯出3,500元，才警覺有詐。(ABC電視台)

受害婦女遍全美十州 她們散盡積蓄都只為一人

2023-01-19 18:56
德州州長艾伯特在就職演說上，提及未來在議會上的優先事項。（FOX 4）

盈餘超過300億 這位州長最大承諾：錢還給納稅人

2023-01-23 11:55
芝加哥伊大教職員從17日開始罷工，該校大學部2萬2000多名學生也因此無法上學。(芝伊大教職員聯合會臉書)

UIC教授罷工 2萬多學生無學可上 華生無奈想回課堂

2023-01-20 12:44
全美各州雞蛋價格日升月漲，有業者就推出雞隻租賃平台，自己養雞下蛋更省錢。（美聯社）

租一隻母雞回家下蛋 解蛋荒不開玩笑 德州人真的做

2023-01-18 20:39
社區民眾留言給被學生射致重傷的教師澤溫爾。美聯社

三度警告男孩有槍 受傷教職員將告公校

2023-01-25 12:24
CNN將於今年底之前永久遷離其位於亞特蘭大市中心的總部位址。(記者林昱瑄／攝影)

CNN總部 年底前遷出亞城市中心

2023-01-24 12:34

超人氣

更多 >
檢察官：趙春利接受詢問數小時 不帶感情描述犯案經過

檢察官：趙春利接受詢問數小時 不帶感情描述犯案經過
研究發現：多喝這5種天然蔬果汁 可延緩老化

研究發現：多喝這5種天然蔬果汁 可延緩老化
伊州理工學院中國生間諜案 法官重判監禁8年

伊州理工學院中國生間諜案 法官重判監禁8年
舞社屠殺案兇手 5年未去「舞星」目前獨身

舞社屠殺案兇手 5年未去「舞星」目前獨身
視頻首曝光 舞社槍響前3分鐘 眾人曼妙起舞瞬間變煉獄

視頻首曝光 舞社槍響前3分鐘 眾人曼妙起舞瞬間變煉獄