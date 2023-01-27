表彰華裔志工 3月4日亞城市政廳頒獎
亞特蘭大美國華人志願者(Chinese American Volunteers)以及全球國際聯盟計畫(Global International Alliance)將在3月4日下午3時至5時，於亞特蘭大市政廳中庭舉行「表彰美國華裔志工」頒獎典禮和音樂會。活動免費對公眾開放，並提供水和零食。
喬治亞州州議員歐曉瑜(Michelle Au)當天將頒發喬州眾議會決議獎(Georgia House Resolution Award)，以表彰喬州以及他州的華裔志工為真理、正義和民主挺身而出。Lenora Peterson博士則將頒發總統終身成就獎(President's Lifetime Achievement Award)，以表彰志工們以服務建設更強大國家的承諾。
地址：68 Mitchell Street, Atlanta, GA 30303。當天可在Government Center Parking garage停車，地址：200 Central Ave SW, Atlanta, GA 30303，或停在街道兩旁。停車費4元(只收信用卡)。
詳情或問題可電郵：[email protected]。
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