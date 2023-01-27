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北卡兩黨官員拜年 齊聲肯定華人貢獻

記者王明心／北卡羅來納州報導
州長庫伯(Roy Cooper，左)和州務卿馬歇爾(Elaine Marshall)的賀年信函。(CAECA提供)
州長庫伯(Roy Cooper，左)和州務卿馬歇爾(Elaine Marshall)的賀年信函。(CAECA提供)

北卡州長、副州長、州務卿、國會議員等政府官員，透過美中經濟文化協會(CAECA)創會董事長衛高榮和北卡亞裔聯盟(NCAAC)主席陳志光，向北卡華人社區拜年，並藉機肯定華人貢獻。

衛高榮收到州長庫伯(Roy Cooper)、州務卿馬歇爾(Elaine Marshall)、國會眾議員佛席(Valerie Foushee)和勞勒(David Rouzer)對華人社區發出的賀年信函，陳志光收到副州長羅賓遜(Mark Robinson)和國會參議員巴德(Ted Budd)的賀函。

庫伯感謝華裔社區對北卡的貢獻，在文化和經濟上豐富了北卡的生活，他祝大家財富滿廳、願望實現、幸福無限。羅賓遜肯定華人社區的貢獻，表示春節是對華人貢獻和其所帶來的豐富文化歷史的美好慶祝。他謙虛地說，很高興能向華人學習，希望新的一年能與華人社區繼續鞏固友誼。

馬歇爾感激華人在北卡建立的友誼，讚揚CAECA促進北卡與中國的積極關係，祝福新年快樂、好運、健康。巴德祝大家兔年充滿希望、和平與繁榮。

佛席表示，三角地區的文化多樣性是該地強大力量的源泉，而春節正是這種多樣性的有力體現，祝大家長壽、和平與繁榮。勞勒也祝福大家長壽、發財、健康、德行兼備，願新年大家能點燃心中的希望、雄心和抱負。

副州長羅賓遜(Mark Robinson，左)和參議員巴德(Ted Budd)的...
副州長羅賓遜(Mark Robinson，左)和參議員巴德(Ted Budd)的賀函。(NCAAC提供)
眾議員佛席(Valerie Foushee，左)和眾議員勞勒(David Rou...
眾議員佛席(Valerie Foushee，左)和眾議員勞勒(David Rouzer)的賀函。(CAECA提供)

華人 北卡 亞裔

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