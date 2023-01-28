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房屋保險不涵蓋哪些內容？

作者專業保險經紀人Belinda Shu
作者專業保險經紀人Belinda Shu
作者專業保險經紀人Belinda Shu

房屋保險旨在保護您免受意外傷害，了解涵蓋的內容和未涵蓋的內容，它對你一定有幫助，這樣，您就知道如何更好地保護您的家，並確定購買您的額外保險選項。

以下是您的房屋保險不涵蓋的內容，這樣您就可以決定您的房屋保險需要什麼樣的額外保護選項。

房屋保險不涵蓋項目：洪水，地球震動，如地震、天坑和山體滑坡，電源，戰爭核危害，故意行為，建築規範，污染。

您的房屋保單不涵蓋哪些內容？以下是您的房屋保險不提供保護的一些更常見的情況。但是請仔細閱讀，因為有一些注意事項：

1)水管爆裂：您的房屋保單涵蓋因管道裝置故障或管道爆裂等原因，造成的突然和意外水災。它不包括緩慢漏水造成的損壞，它也不包括更換爆管的費用，僅包括釋放的水造成的損壞。理賠員將逐案確定，例如你冬天不開暖氣，它不保水管爆裂，或者您知道有小漏水，但沒有及時修理等等。

2) 黴菌損壞：您的房屋保單不承保由保單未涵蓋的損失造成的黴菌損壞。但是，如果黴菌是由覆蓋項目引起的，例如用於滅火的水引起的黴菌，大多數公司提供有限的覆蓋範圍。

3) 白蟻危害：白蟻造成的損害不在您的房屋保單的承保範圍內。因此，徹底了解白蟻檢查和預防措施非常重要。而且，如果您要購買房屋，請確保獲得白蟻證書。

您的房屋有一些可選保險，例如：洪水、建築條例、污水泵溢流保險、下水道備用保險、地震保險。

有些人認為房屋保險將涵蓋所有，例如維修，維護，正常磨損，水閥漏水，電跳閘等等，這就是為什麼房屋有任何問題，他們打電話索賠，請記住： 所有索賠都將有記錄，所有保險公司都可以看到您的索賠記錄，即使沒有賠付支付了$0美元，另外任何房屋保單都有自掏腰包的一部分，即使被保，如果低於自付額，也不會賠付，如果索賠記錄多，即使沒有得到賠付，你可能會支付更高的保險。

***可以用這種方式判斷是否覆蓋：如果由於大自然造成的破壞，損壞或是你無法控制的。

請注意：以上資訊不應該解讀為稅務，法律或財務方面的建議。本文由第三方人Belinda舒 (Belinda Shu Agency INC) 提供。如果您需要汽車、房屋、商業和人壽保險，請聯繫Belinda舒保險代理處770-280-4350。 Belinda Shu 保險代理處是AMFAM在喬治亞州最大的保險代理處。累積了豐富的經驗，為您選擇最合適的保單。

保險 洪水 地震

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