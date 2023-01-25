亞城僑教中心 新春聯歡迎兔年

正午時分在僑教中心室外停車場的舞龍舞獅表演，吸引了大批民眾圍觀。(記者林昱瑄／攝影)

因疫情 睽違了兩年之後，亞特蘭大 於僑教中心舉辦的春節園遊會終於恢復舉辦，喧天鑼鼓與精彩歌舞，尤其讓許多與會者重溫異鄉過年的歡樂氣氛。

當天表演節目十分精彩，包括了多個團體的樂器、舞蹈、歌唱、功夫等演出。(記者林昱瑄／攝影)

此次疫情後的第一場園遊會，吸引了各類族裔及主流民眾參與。今年活動以台美學校的擊鼓拉開序幕，之後還有僑界多個團體的樂器、舞蹈、歌唱、功夫等演出。

亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉餵獅子紅包，象徵好彩頭。(記者林昱瑄／攝影)

亞特蘭大中文學校暨台灣華語文學習中心的多位學生們演出精彩的歌舞，海外青年文化大使協會亞特蘭大分會(FASCA)的學員們也帶來了扯鈴、舞蹈、以及舞獅等表演，獲得在場來賓掌聲不斷。

每年最受矚目的就是中午時分的舞龍舞獅表演。今年雖然氣溫低又下著小雨，但仍舊吸引眾多民眾在僑教中心外的停車場駐足圍觀。當舞龍跳至桌上，並秀出敬賀新春的春聯時，民眾紛紛鼓掌喝采。結束後，來賓們也紛紛拿著紅包餵獅子，象徵好彩頭。

現場也有多種的台灣小吃供民眾選購品嘗，活動結束前還有抽獎活動，得獎的來賓們莫不開心不已。