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中華文化學校與石頭山公園 齊慶新春

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
石頭公園布置的喜氣洋洋，大人小孩玩得不亦樂乎。(記者林昱瑄／攝影)
石頭公園布置的喜氣洋洋，大人小孩玩得不亦樂乎。(記者林昱瑄／攝影)

為慶祝兔年新春，亞特蘭大中華文化學校與石頭山公園(Stone Mountain Park)合作，在上周與本周連續兩個周末舉辦慶祝農曆新年活動。

園方表示，這不僅是該園區有史以來第一次舉辦慶祝農曆新年活動，也是北美慶祝農曆新年最大的活動之一。

中華文化學校的老師現場說故事給孩子們聽。(記者林昱瑄／攝影)
中華文化學校的老師現場說故事給孩子們聽。(記者林昱瑄／攝影)

園區內掛滿了繽紛各色的燈飾，還有應景的燈籠，張燈結綵十分喜氣。中華文化學校在園區內設置了數個攤位，展示各類文化工藝品，並有老師及志工們教授剪紙、結繩藝術、做燈籠、寫書法、扯鈴以及說故事等攤位。節目中還有擊大鼓、舞龍舞獅及遊行。活動的壓軸則是每晚以石頭山作為背景，由200架無人機與音樂同步演出的燈光秀及煙火。

在亞特蘭大長大的美國民眾Kimberly表示，小時候在石頭山看煙火是節慶時的最好回憶。這次帶著兩個孩子重遊舊地，體會農曆新年文化覺得很新奇，而煙火與時俱進加入了無人機秀，令她覺得很酷，小孩也看得目不轉睛。

教授結繩藝術的攤位。(記者林昱瑄／攝影)
教授結繩藝術的攤位。(記者林昱瑄／攝影)

校長林香蘭表示，這次活動不僅動員了全校師生及家長們、家長會、董事會，連夏令營的學生家長、喬治亞理工(Georgia Tech)的扯鈴社團、美術學會會長及會員們都來幫忙，總共有近150位義工參與。這也是中華文化學校有史以來辦過最大規模的活動。

舞龍舞獅及遊行，吸引遊客的目光。(記者林昱瑄／攝影)
舞龍舞獅及遊行，吸引遊客的目光。(記者林昱瑄／攝影)

本周末27日至29日在石頭山仍有慶祝農曆新年活動。節慶活動於每天下午4時開始，至9時結束。上山纜車(Skyride)則至下午5時為止。詳情及購票可上網：shorturl.at/imxZ8。

中華文化學校部分的教職員及志工們。(記者閻尚恩／攝影)
中華文化學校部分的教職員及志工們。(記者閻尚恩／攝影)
小朋友們現場嘗試剪紙藝術。(記者林昱瑄／攝影)
小朋友們現場嘗試剪紙藝術。(記者林昱瑄／攝影)
活動場地掛上了應景的燈飾。(記者林昱瑄／攝影)
活動場地掛上了應景的燈飾。(記者林昱瑄／攝影)
主流民眾也依樣畫葫蘆，嘗試寫書法。(記者林昱瑄／攝影)
主流民眾也依樣畫葫蘆，嘗試寫書法。(記者林昱瑄／攝影)

亞特蘭大 遊行 書法

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