北卡夏樂華美協會 逾400人春晚同慶

晚會總導演王美玉(後排中)親自上場，為觀眾展示中國民族盛裝秀。(記者李君蘭／攝影)

北卡 夏樂華美協會日前舉辦了疫情三年來首次實體春節晚會，400多位民眾聚首東航 書院，辭舊迎新吃年夜飯。多位夏樂地方官員、社區領袖也到場與會，中國駐美大使館參贊王培軍和張和強也遠道而來共度佳節。

晚會由序曲《暖兔送福》和三個篇章《兔年如意、揚眉兔氣、兔飛猛進》組成，共有18個表演團隊﹐23個節目演出長達三小時。

華美協會會長劉建國(右)代表授予張建雄教授「社區服務之星」獎章。 (記者李君蘭／攝影) 鳳凰藝術團是夏樂最早成立的華人藝術團，舞蹈家李妍編導的《左手指月》讓人仿若置身香蜜的仙境。(記者李君蘭／攝影)

節目包括《雙獅舞春》、《敦煌飛天》、京劇《梨花頌》、藏族鍋莊、民樂合奏的《紫竹調》、以及《傘下儷影》、《打歌》等。而當地頗受歡迎的「夏村大師」陳大偉和搭檔董安康演出相聲，細數去年該地發生的人與事。東航書院和夏洛特中文學校的孩子們則帶來《送你一朵小紅花》、《詠荷》和《胭脂妝》等舞蹈。晚會節目形式多樣，既有傳統的中華歌舞曲藝，也有High翻全場的嘻哈爵士和拉丁。

敦煌藝術團的《敦煌飛天》將莫高窟壁畫中的飛天搬到舞台。(記者李君蘭／攝影) 華美協會董事會主席張建雄(左起)、夏樂市議員Gregory Phipps、南北卡華人工商總會會長王晴、中國駐美大使館參贊張和強及王培軍、南北卡華人工商總會董事會主席楊華東、代理助理特别主管探員John Love、北卡國會議員David Willis出席活動。(記者李君蘭／攝影)

華美協會會長劉建國代表該會頒贈董事會主席張建雄教授「社區服務之星」獎章。張建雄自1996年來任教於夏樂北卡大學(UNC-Charlotte)，工作之餘將時間奉獻給當地的華人 社區，他擔任過數屆華美協會會長、董事會主席，還在2018年領導創建了北卡首家中文沉浸式公立特許學校東航書院，並擔任校董會主席至今。