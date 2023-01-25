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北卡科技就業工作 2022年持續增長

記者林昱瑄／綜合報導
總體趨勢顯示，北卡的科技就業人數在2022年仍持續增長。(美聯社)
總體趨勢顯示，北卡的科技就業人數在2022年仍持續增長。(美聯社)

根據北卡羅來納州技術協會(NC TECH)的一份新報告顯示，2022年12月北卡所發布的IT工作數為3萬1986個。儘管比2021年同期相比稍低，但年度總體趨勢顯示，北卡的科技就業人數在2022年仍持續增長。

另方面，最新的WRAL TechWire就業報告發現，從2023年開始，許多在三角地區開展業務的著名公司都增加了招募。

「2022年結束前，北卡IT徵才數再次略降，」NC TECH人才和勞動力主管弗萊明(Andrea Fleming)說。「這不令人意外。許多大公司都宣布裁員，而且第四季的數字通常比一年中的其他時間都來的低迷。」

弗萊明上周告訴WRAL TechWire，即使最近多個公司宣布裁員，北卡的經濟仍然維持十分多樣，而且在通常未被視為科技公司的企業中，一樣有許多科技職位徵才。

「雖然近日多個科技公司裁員，但我們仍繼續看到市場對科技人才的強勁需求，」凱南研究所首席經濟學家柯恩博士(Dr. Gerald Cohen)說。「這將對該地區起到緩衝作用—尤其是在非科技企業尋求我們的科技人才的情況下。」

科恩還指出，三角地區今年仍有望成為全美表現最好的地方經濟體之一，正如凱南研究所的美國增長計畫(American Growth Project)所預測。該計畫預測三角地區的GDP增長在今年度將在全美排名第四。

弗萊明表示，近幾個月的裁員和求職數的減少在全美都不是新聞。「北卡很好地承受住了Covid-19的許多經濟衝擊，並且隨著許多公司的擴張和遷往該州而繼續保持強勁勢頭。」

北卡羅來納州 裁員 就業

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