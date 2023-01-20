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太陽能面板Qcells 投資25億喬州建廠

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
Qcells宣布，將投資超過25億在喬治亞州建廠，雇用2500名員工。(Qcells臉書)
Qcells宣布，將投資超過25億在喬治亞州建廠，雇用2500名員工。(Qcells臉書)

南韓太陽能電池板製造商Qcells日前宣布，將投資超過25億在喬治亞州建廠，並雇用2500名員工。

該公司隸屬於韓華公司(Hanwha Solutions)旗下，新廠地點在Cartersville，計畫雇用2000名員工。新廠將在幾周內開始動工，預計在2024年底前開始生產，主要負責組裝太陽能電板、矽錠、矽片以及太陽能電池。

Qcells還宣布了其道爾頓(Dalton)工廠的第三期工程，將增加近500個工作。該廠已是西半球最大的太陽能電板製造廠。

首席執行長Justin Lee在聲明中表示，隨著該公司引領行業走向完全「美國製造」的清潔能源解決方案，公司也正尋求進一步擴大投資低碳太陽能。

拜登稱此投資案為「員工、消費者和氣候的勝利」(a win for workers, consumers, and our climate)，並可提供良好的就業機會，減少美國對其他國家太陽能組件的依賴，降低太陽能電板的成本並幫助減少碳排放。

拜登的國家經濟委員會主任迪斯(Brian Deese)表示，此種供應鏈整合將有助於打破中國對太陽能電板組件的束縛，並解開海外供應鏈糾結。

Qcells道爾頓廠目前生產的太陽能組件每年可產生1.7吉瓦(gigawatts)的電力。擴建後，該公司將可生產總產值8.4吉瓦，或總計約1萬塊太陽能電板。這將包括道爾頓5.1吉瓦和Cartersville的3.3吉瓦。

喬州聯邦議員沃諾克(Raphael Warnock)、奧索夫(Jon Ossoff)和拜登政府官員表示，拜登的戰略是致力於加強美國的製造業基礎，作為向清潔能源過渡的一部分。

「到2027年，Qcells的擴張預計將滿足美國太陽能電板總需求的30%左右，」拜登清潔能源顧問波德斯塔(John Podesta)表示。

拜登政府表示，其政策已推動半導體、清潔能源、電動車和電池等行業的3000億私人投資，其中近250億元聚集在喬州。主要包括兩個價值超過50億元的電動車廠，以及去年12月宣布將在Cartersville投資超過40億的電池廠。

「Qcells長期以來一直是太陽能行業的先驅，它鞏固了喬州作為可再生能源和可持續技術(sustainable technology)領導者的地位，」該州經發署署長威爾遜(Pat Wilson)在聲明中表示。

拜登的國家氣候顧問Ali Zaidi表示，到2024年，美國工廠有望將太陽能電板的產量上翻兩倍多，從拜登上任時的7吉瓦增至33.5吉瓦。「這足以讓約500萬戶家庭每年改用清潔太陽能。」

喬州和地方政府的總體激勵方案雖尚未明朗，但Qcells有資格獲得超過6500萬元的州所得稅抵免。

拜登 投資 喬州

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