亞裔餐飲協會交接 蕭柏恩接棒

亞裔餐飲協會理事成員。左起:孫德華、羅毓君、黃艷芳、蕭柏恩、楊春榮、顏永照。(記者林昱瑄/攝影)

亞裔 餐飲協會(Asian Restaurant Council of America)日前舉行會長交接儀式,由蕭柏恩(Joseph Hsiao)接下會長一職。他表示,未來將領導該會帶進美國主流與大型企業,與其相互認識交流;多做些社區服務,參與社區活動。他也希望該會能為亞裔餐飲業發聲,並促進會員間的交流合作。

當日與會的會員及理事們。(記者林昱瑄/攝影)

榮譽會長孫德華表示,該協會成立已經38年,2015年正式登記為亞裔餐飲協會。2016年申請為501c3非營利組織。該會主旨為幫助同業得到最大福利。過去幾年,該會曾經舉辦台灣美食饗宴(Taste of Taiwan),也協助作為同業與衛生局的橋樑。而在疫情期間,該會除了提供會員許多交流機會外,也協助會員申請PPP貸款補助事宜。

榮譽會長孫德華介紹該會歷史。(記者林昱瑄/攝影)

當年創立該會的呂志全說,餐館行業一定要有這樣的組織,來幫助改進生意,促進交流,協助與政府機構間的各式溝通與流程。

新會長蕭柏恩是蕭式餐飲集團(H Restaurant Group)的CEO,他同時也是中華民國 僑務促進委員、甘斯維爾台灣商會的主流亞裔協調組長,並參與了喬治亞州餐飲協會(Georgia Restaurant Association)、美國東南區泛亞太裔商會(US Pan-Asian American Chamber of Commerce-Southeast)、卡布郡商會(Cobb Chamber of Commerce)等社團。近日也被喬州 州長坎普任命為喬州技術學院系統理事會(State Board of the Technical College System of Georgia),代表國會第13選區。

新任會長蕭柏恩(右)接下亞裔餐飲協會會長一職。左起為羅毓君、呂志全。(記者林昱瑄/攝影)