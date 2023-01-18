北卡零排放商用卡車 年底上路

州長庫伯(中)和其他官員參觀電動卡車和電動巴士。 (州長辦公室推特)

北卡 環境品質廳(N.C. Department of Environmental Quality)正制定一項先進清潔卡車計畫(Advanced Clean Trucks program, ACT )，確保在北卡可以買到零排放的商用卡車，而且於年底前就能上路。

該廳表示，汽車 所排放的氣體影響全州居民健康，特別是低收入社區和有色人種社區最受衝擊。這個計畫將推進該州的氣候和環保目標，促進經濟發展和就業增長，並使小企業能提供消費者更多選擇。

因為交通運輸是北卡最大的碳排放來源，州長庫伯(Roy Cooper)於去年10月25日簽署271號行政命令，要求該廳啟動ACT計畫，規定製造商須達到電動卡車和電動巴士的銷售目標。這兩種車種僅占道路車輛約3%，但排放的煙霧占車輛排放污染的四分之一以上。

該計畫同時通過信用、交易和其他功能提供經營靈活性，以幫助該州減少導致全球變暖的污染，並推動對其他零排放技術的投資，包括充電和加油基礎設施。

ACT計畫適用於車輛總重量至少8500磅的車輛，包括貨車、皮卡車(pickup)、箱型車、垃圾車、巴士和卡車。在全球汽車市場正從汽油發動轉型為電動化的趨勢下，北卡可因此受益。

目前全美採行類似計畫的還有加州、俄勒岡州、華盛頓州、紐約州、新澤西州、麻州，和佛蒙特州。