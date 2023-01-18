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喬州7龍捲風受災郡 可獲聯邦援助

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
白宮將向喬治亞州七個受到12日龍捲風和風暴影響郡的災民提供資金。圖為當日喬州Griffin一戶受到龍捲風破壞的民宅。(美聯社)
白宮將向喬治亞州七個受到12日龍捲風和風暴影響郡的災民提供資金。圖為當日喬州Griffin一戶受到龍捲風破壞的民宅。(美聯社)

白宮16日晚間宣布，拜登批准了一份受龍捲風和風暴侵襲喬治亞州七個郡的災難聲明，聯邦將因此向災民提供資金度過難關。

受12日風災影響的郡包括有巴茨郡(Butts)、亨利郡(Henry)、賈斯柏郡(Jasper)、梅里韋瑟郡(Meriwether)、牛頓郡(Newton)、斯伯丁郡(Spalding)和特魯普郡(Troup)。

白宮表示，這項財政援助可能包括臨時住房和房屋維修補助金、用於彌補未投保財產損失的低成本貸款，以及幫助災民恢復生活的其他計畫。

拜登的聲明，是在州長坎普(Brian Kemp)為受災最嚴重的地區提出災難聲明後所發布的。

根據一份新聞稿指出，州和地方政府以及某些私人非營利組織也可在成本分攤的基礎上為緊急工作提供資金。白宮指稱，聯邦資金可在全州範圍內以成本分攤的方式作為減災措施用途。

其他地區的損失評估仍在繼續，稍後可能會將更多的郡納入，並提供其他形式的援助。

12日在這些郡遭受損失的民眾可在：www.DisasterAssistance.gov上申請援助，或致電：800-621-FEMA(3362)。

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