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世華亞城分會慶新春 兔年活動出爐

亞特蘭大訊
當天參與大會的理監事、會員及來賓們。(世華亞城分會提供)
當天參與大會的理監事、會員及來賓們。(世華亞城分會提供)

世界華人工商婦女企管協會亞特蘭大分會日前假St. Ives Country Club宴會廳，舉行2023年新春會員大會，有60多人與會。

當天參與大會的理監事及會員們。(世華亞城分會提供)
當天參與大會的理監事及會員們。(世華亞城分會提供)

當天活動由監事楊彥純擔任主持，會長劉秀皇擔任主席。會中首先進行會務及財務報告，回顧去年活動及展望今年活動，並介紹第三屆理監事團隊，包括新理事朱騏謙、新榮譽顧問范琪君及新會員，並在監事長邱婷蘭的帶領下宣誓。當天也介紹世華總會、華冠獎、牽手獎以及舉辦美姿美儀講座及摸彩、猜謎等活動。

歐宏偉(左)頒發感謝狀給世華亞城分會會長劉秀皇。(世華亞城分會提供)
歐宏偉(左)頒發感謝狀給世華亞城分會會長劉秀皇。(世華亞城分會提供)

劉秀皇表示，將以「集結優秀女性，展現亮麗風采如鳳凰」作為2022年主軸的延伸來規畫2023年活動，包括1月新春會員大會及晚宴，3月國際婦女節講座，4月世華春季賞花聯誼，5月亞裔月專講，6月世華夏季聯誼活動及8月第四屆新舊會長交接典禮暨晚宴。她並預告10月世華總會世界年會將在日本大阪舉行，鼓勵會員們參加。

會長劉秀皇回顧去年活動，並展望今年活動。(世華亞城分會提供)
會長劉秀皇回顧去年活動，並展望今年活動。(世華亞城分會提供)

亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉當天也說明並宣導了僑委會的「僑台商服務新模式」。他並代表僑委會，頒發辦理支持台灣參與世衛活動感謝狀給世華亞城分會。

新理事朱騏謙(左二)、新榮譽顧問范琪君(左一)及新會員們在監事長邱婷蘭(右一)的...
新理事朱騏謙(左二)、新榮譽顧問范琪君(左一)及新會員們在監事長邱婷蘭(右一)的帶領下宣誓。(世華亞城分會提供)

當天與會者還包括分會榮譽顧問Sachi Koto及張國泰、駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處組長李瑞徵、瓊斯溪市(Johns Creek)市長John Bradberry、世界台灣商會聯合總會輔導總會長王德博士、僑務委員陸復泰、 張崧軒、范琪君、僑務促進委員蕭柏恩等。(林昱瑄)

亞特蘭大 2023 世衛

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