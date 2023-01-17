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喬州東南部破獲販毒案 起訴76人

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

聯邦司法部一份新的起訴書指出，喬治亞州東南部的幫派涉嫌販毒，其中絕大部分的販毒計畫更是在該州監獄內部進行。文件中顯示，該案有多達76人遭到起訴。

日前在布倫瑞克(Burnswick)的格林郡(Glynn)警察局總部舉行的記者會中，聯邦調查局(FBI)亞特蘭大助理特別探員狄恩斯(Jermaine Deans)宣布了對此販毒調查行動Ghost Busted的起訴細節。他表示，這是喬州南部史上最大的起訴行動。

長達133頁、118項的起訴書中，指控76名嫌犯參與販毒陰謀，在大格林郡地區發送大量甲基苯丙胺(methamphetamine)、芬太尼(fentanyl)、海洛因和阿普唑侖(alprazolam)。

其中兩人還被控販賣芬太尼和甲基苯丙胺，導致三人因吸毒過量死亡。

「非法分銷毒品也是犯罪，」美國喬州南區檢察官埃斯特斯(David Estes)表示。「美國檢察官辦公室及喬州東南部的執法合作夥伴都不會容忍。」

兩年多來，經由多個聯邦、州和地方執法機構調查人員的合作，確認有龐大的販毒網絡在喬州東南部各郡運作，其中包括格林郡、Pierce、Camden和Ware各郡。檢察官說，該販毒計畫在州監獄設施內外運作，得到至少一名矯正官員的協助，該官員與一名因謀殺罪被判無期徒刑的販毒案領袖合作。

檢察官稱，在監獄外的囚犯和嫌疑人包括了Ghost Face Gangsters、Gangster Disciples、Bloods and the Aryan Brotherhood的幫派成員。

起訴書還列出，檢調單位共沒收43枝槍枝、一輛車和超過5萬3000元的現金。

之前多個執法單位的一項執法行動拘留了這些被告。來自亞特蘭大、傑克森維爾(Jacksonville)和伯明翰(Birmingham)的聯邦調查局特警隊(SWAT)都參與了這次圍捕。

如果罪名成立，起訴書中的每位嫌疑人都將面臨10年以上刑期甚至終身監禁。

喬州 檢察官 監獄

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