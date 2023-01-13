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法官：Nicole能給2童情感與穩定

記者林昱瑄╱阿州電話採訪報導
阿州奧本謀殺案的兩位宣家遺孤。(親友提供)
阿州奧本謀殺案的兩位宣家遺孤。(親友提供)

凶案發生後，雖然宣李俊好友喬博士(Dr. Joseph Majdalani)遞出申請撫養其兩名遺孤，但波折不斷，最終法官裁決把撫養權判予寡婦Nicole DiCenzo，主張她可以給兩名孩子帶來情感支持及穩定生活，但該判決引發親友強烈不滿。

凶案當晚宣李俊就已死亡，吳錚錚則傷勢危急，阿州DHR迅速將兩童交付給鳳凰市(Phenix City)的Melissa及Matt Hargrove家中暫時寄養。

經治療後吳錚錚曾一度好轉，但不幸仍於2021年2月去世。生前她曾告訴多位親友，如果她死了，希望由喬博士撫養兩個孩子。

在吳病重時，DHR致電喬博士，表示將盡快安排緊急聽證會，委任其為宣家兩童監護人(guardian)。然幾周內事態急轉直下，DHR此案負責人遭撤換，新負責人Beth Smith告知喬博士，他將不會成為監護人，因為兩童已是「阿州資產」(property of the state)。

喬博士在2021年4月向李郡少年法院申請兩童監護權(custody)，但當時法官遲遲不舉行聽證會，原因是寄養母親Melissa表示要帶孩子外出旅遊；喬博士當時也未獲允許探訪兩童。

2022年1月，Melissa的友人、寡婦Nicole DiCenzo遞出撫養權申請，法官旋即在數天後召開聽證會，並迅速判決臨時安置令(temporary dispositional order)，將兩童置於Melissa家中，並要求對喬博士及Nicole雙方家庭進行評估。

此時，法官雖允許雙方探視權，但Nicole被允許與孩子「相處時間無上限」，而喬博士及親友卻僅獲得每個月兩天的探視時間。

2022年8月，法官做出最終判決，將實體撫養權判給Nicole，而法律撫養權則維持阿州DHR持有。

判決書中稱，Nicole可以給予兩童情感支持及穩定生活及教養，這也是孩子未來最需要的。

然而，法官出乎意料地未明確給予在李郡的宣家親友任何探視權利，令親友們十分憤怒，怒斥「兇手奪走了宣家夫婦的生命，而法官判決無疑是另一惡魔行徑，將兩童由親友手中奪走，帶給宣家另一次傷害」。親友斥責，法官無視於遺族血親意願，也不在意兩童原生文化的連結，將其判給予中華文化毫無關聯的Nicole，無疑是將兩童隔絕於原生文化之外。

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