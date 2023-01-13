喬博士與宣李俊相識多年 情誼深厚

多年以來，被宣李俊家人稱為「喬博士」(Dr. Joseph Majdalani)的馬札達拉尼與宣家關係深厚。已過世的宣姓夫妻或其親友，均屬意由其撫養兩遺孤。

2008年，喬博士在北京 大學認識宣李俊，對其專業及才華極為賞識，鼓勵他來美深造。甚至在2015年，喬博士邀請宣李俊加入其團隊。之後宣在奧本大學任博士後資深研究員，除了與喬博士共同發表論文外，兩家也關係緊密，宣家許多在美生活事宜均由喬博士協助打理。

喬博士表示，宣李俊不僅是摯友，更是兄弟；宣家則在小孩入學文件內將喬博士列為兩童未具血緣關係的「伯伯」(uncle)；宣家也在所有重要文件中將喬博士列為緊急聯絡人。夫婦生前甚至曾表示，如果兩人發生意外，希望喬博士代為照料孩子。

謀殺意外發生後，宣家眾多事務均由喬博士代為打理，包括協助連繫吳錚錚就醫，為吳及孩子申請社會安全(SSA)福利、壽險 及健保 事宜，為吳及女兒申請U-Visa以避免遣返，協助FBI調查罪案及驗屍過程，處理宣家房貸及水電保險稅金及喪葬事宜等。

喬博士並獲阿州李郡遺囑檢驗法院(probate court)正式派任為宣家夫婦的管理者(administrator)，代其處理其遺產變賣事宜；他也獲指派為宣家兩童的管理人(conservator)，代其管理其名下資產。

除此之外，宣吳兩家在中國的親戚也均表達意願，希望由喬博士撫養兩童。兩童的訴訟監護人(GAL，由法院指定，代表未成年人的利益進行訴訟)Jodi Dykes, Esq.，也在2022年2月2日建議將撫養權判予喬博士。她說，這樣才符合兩名未成年孩子的最佳利益，並符合已故父母及血親的意願。